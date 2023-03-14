Платья с принтом станут одним из главных трендов весны и лета 2023: на что обратить внимание. Фото

Платья с ярким принтом – хит следующего сезона. Цветочный узор, горошек и абстрактные рисунки помогут выделиться из толпы и создать романтический образ.

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Принт для себя выберут ценители классики и выдержанности, а также любительницы смелых решений. О том, как выбрать платье на весну и лето 2023 рассказали редакторы польского издания Kobieta (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Цветочный принт

Наряд с цветочным принтом – идеальный выбор для женщин, любящих легкие и романтические образы. Цветы символизируют приход весны, свежесть и природу. Такой узор может быть нежным и легким, или же наоборот – сочным и пестрым.

В горошек

Платья в горошек подойдут поклонницам ретро-стиля. Такой простой узор поможет создать элегантный образ и отлично подойдет на официальные мероприятия.

Абстрактные узоры

В этом году на пике популярности будут абстрактные рисунки. На платьях они будут выглядеть особенно стильно и интересно. Такой необычный дизайн понравится смелым женщинам, которые не боятся быть в центре внимания.

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