Шпильки под цвет ногтей и вышивка на груди: Зеленская в стильном костюме посетила Львов. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику во время визита во Львов в модном черном костюме строгого стиля. Деловой лук жена главы украинского государства разбавила бордовым лаком на ногтях и туфлями на каблуке похожего оттенка.

Соответствующие снимки знаменитость опубликовала в понедельник, 15 ноября, в личном Instagram-аккаунте. Первая леди призналась: Львов вдохновил ее и "надолго остался в сердце" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В этом городе супруга Владимира Зеленского запустила сразу три украиноязычных аудиогида в:

Историческом комплексе Национального музея имени Андрея Шептицкого;

Музее Ивана Георгия Пинзеля;

Львовской национальной галерее искусств во дворце Лозинского.

Как рассказала Зеленская, уже в 2022 году во Львове заработают и англоязычные версии музейных аудиогидов.

Первая леди добавила, что меморандум о запуске работы над тридцатью аудиогидами был подписан по случаю 30-летия независимости Украины в августе 2021-го.

Зеленская показала также несколько фотографий из музеев. Она вышла в свет в черном костюме с жакетом и юбкой длины миди. Единственная акцентная деталь наряда – вышивка на пиджаке в виде колосков.

Укладка Зеленской была легкой и объемной, слегка волнистой, а образ дополнен золотистыми серьгами.

В сети многие комментаторы назвали жену президента невероятно красивой и поблагодарили Зеленскую за ее деятельность.

Добавим: этот образ первая леди использовала также для форума во Львове, темой которого было питание детей в школах и садиках.

Напомним, что после визита первой леди во Львов 12 ноября разгорелся скандал. В сети заявили, что на крышах города якобы выставили снайперов, но это оказалось фейком. В полиции назвали такую информацию "маразмом" и "абсурдом", а в УГО подчеркнули: охрана осуществлялась согласно нормам закона, но каких-либо усиленных мер безопасности не проводилось.

Коротко о знаменитости:

Елена Владимировна Зеленская – 43-летняя супруга шестого украинского президента Владимира Зеленского. Как и ее избранник, родом из Кривого Рога.

Пара поженилась в 2003 году. Владимир и Елена учились в одной школе, но общаться начали в студенческие годы.

Ранее была сценаристом студии "Квартал-95". Сейчас как первая леди страны выбрала для себя четыре основные направления деятельности: культурная дипломатия, реформирование системы питания в школах, безбарьерное пространство и равные возможности для всех украинцев.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Зеленская снялась в фотосессии для журнала Voguе с украинскими паралимпийцами. Ноябрьский выпуск был посвящен социальному проекту "Не зная преград".