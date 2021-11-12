Скандал с визитом первой леди во Львов: в УГО и полиции рассказали, были ли снайперы на крышах

В пятницу, 12 ноября, первая леди Украины Елена Зеленская прибыла во Львов на региональный форум "Реформа системы школьного питания". В городе разгорелся скандал из-за якобы особой охраны жены президента, которая включала снайперов на крышах, готовых стрелять.

Так, местный журналист Василий Терещук сообщил в своем Facebook, что по приезду Зеленской в их редакцию зашли представители львовской полиции и попросили не выглядывать в окна.

"На крышах сидят снайперы и они будут стрелять, если мы проигнорируем предупреждение", – написал Терещук.

Он возмутился, что такого не было даже при президентстве Виктора Януковича и пожелал первой леди поскорее уехать со Львова.

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В ситуации разбиралось издание "Телеграф". В отделе коммуникации местной полиции историю назвали "маразмом" и "абсудом", якобы такого быть не могло. Однако посоветовали журналистам обратиться еще в Управление государственной охраны Украины (УГО), которая занимается охраной жены президента.

В пресс-службе УГО Украины также отвергли свою причастность к таким обвинениям. В Управлении отметили, что сами разбираются в данном инциденте.

"Наши сотрудники такого не делали – 100%! То, что там полиция ходила и всех предупреждала, что будет проводиться определенное мероприятие – так оно и было", – подтвердили в УБД.

При этом в охране предположили, что случилось недоразумение и кто-то кого-то неправильно понял, поскольку охрана супруги президента осуществляется по закону, но каких-либо усиленных мер безопасности там не проводилось.

"Все, как обычно, ничего экстраординарного. Снайперов на крышах, конечно, нет", – заверили в УГО.

В Управлении также добавили, что стрелков могут привлекать во время масштабных мероприятий, как, например, День независимости, однако даже в таких случаях, они не стреляют на поражение.

Напомним, ранее Елена Зеленская выступила в Днепре на третьем региональном форуме "Реформа системы школьного питания". Она рассказала, что детям не нравится еда в школе, есть такие, кого она даже пугает. И это лишь подтверждает важность реформы школьного питания. А вот родители и директора школ в этом делятся на две категории. Также Зеленская зачитала несколько отзывов детей о столовой в их школах.

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