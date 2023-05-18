Для тех, кто любит комфорт: названы лучшие модели 'легкой' обуви на лето, которая сочетается со всем. Фото

Лето – период активного отдыха и открытых образов, поэтому обувь должна быть удобной и подходить к легкой одежде. Существует много моделей стильной обуви, которую легко стилизовать в летних образах, но всех их объединяет открытый фасон.

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Такие пары будут легко и комфортно ощущаться на ноге в жаркий день. OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых из них (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Босоножки

Наиболее изысканной и одновременно комфортной обувью в летнее время являются босоножки. Декорированные варианты на каблуке подойдут к вечернему наряду, а спортивные можно смело стилизовать в повседневном образе. Ранее OBOZREVATEL писал, какие виды этой обуви будут наиболее популярными.

Шлепки

Уже не первый сезон модницы дополняют свой образ стильной резиновой обувью. Качественные шлепки без глупого декора можно удачно скомбинировать и весь день наслаждаться легкостью.

Низкие каблуки

Открытая обувь на низком каблуке летом выглядит стильно и помогает визуально сделать ноги длиннее, а фигуру – более стройной. Палящее солнце и жара не вдохновляют на долгие прогулки, поэтому стоит упростить себе задачу и выбрать стойкие и невысокие каблуки, которые не будут мешать быстрой походке.

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 моделях летней обуви, которые безнадежно устарели и выглядят антитрендово. От них лучше отказаться, если есть желание смотреться стильно.

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