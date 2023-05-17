Названы самые модные босоножки лета 2023: от этих моделей в восторге даже звезды. Фото

Самая практичная и удобная пара обуви в жаркие летние дни – босоножки. Они не только стильно выглядят, но и легко стилизуются в любом образе. Босоножки на каблуке можно обуть на вечеринку, тогда как более простые модели спасут во время долгой и изнурительной прогулки.

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Звезды не упускают такой вариант обуви и охотно красуются в босоножках даже на светских мероприятиях. OBOZREVATEL решил рассказать о наиболее стильных моделях этого лета (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На стойких каблуках

Высокие шпильки – не всегда удачный выбор. К тому же они редко бывают удобными. Однако есть выход для красавиц, которые хотят казаться более высокими. В этом году в моде стойкие и невысокие каблуки, в которых удобно и комфортно ходить хоть целый день.

Плетеные

Время, когда босоножки с плетением уместно смотрелись только на отдыхе, давно прошло. Наравне со шляпками и плетеными сумками, модели с плетением или его имитацией ворвались в моду.

С веревками

Босоножки с одним ремешком, элегантно сидящие на ножке, выглядят дорого и почти незаметно, но не всем хочется тратить возможность сделать интересный акцент на обуви. В таком случае модель с веревками, которые крест-накрест завязываются на ноге, пригодится.

На низкой подошве

Нередко потребность в комфортной обуви сильнее, чем желание казаться более высокой или стройной. Не стоит бояться надевать босоножки на низкой подошве, в которых будет удобно ходить.

Спортивные

Не всегда образ должен быть официальным и элегантным. Спортивный стиль также остается в моде, поэтому можно смело подобрать пару обуви, которая подходит к шортам и футболкам. Лето – пора активного отдыха, так что изящные модели на каблуке или со стразами в определенных ситуациях будут выглядеть просто нелепо.

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