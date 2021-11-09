Ким Кардашьян случайно ввела в моду балаклаву: как носить тренд зимы-2021

Новым трендовым головным убором в этом зимнем сезоне стала балаклава. Считается, что такую неожиданную популярность среди модниц она получила благодаря экстравагантному образу Ким Кардашьян на сентябрьскомбале Met Gala в Нью-Йорке.

Тогда американская бизнесвумен появилась на публике в черном total look, при чем в буквальном смысле – скрыв тело под тканью полностью, включая лицо. OBOZREVATEL предлагает вспомнить нашумевший образ Кардашьян, а также посмотреть на модные варианты балаклав, которые можно носить в повседневной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кардашьян известная своими экспериментальными луками и раньше часто выбирала откровенные наряды. Черный костюм от Balenciaga, в котором было видно лишь прическу женщины, стал настоящей неожиданностью.

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Интересно, что руководство модного дома отчитывалось: через 48 часов после выхода звезды на красную дорожку спрос на аналогичные маски резко вырос – сразу на 62%.

Балаклавы хотя и не такие экстремальные, как полностью скрывавшая лицо маска от Balenciaga, но все равно непривычные для обывателя.

Такая форма головного убора была разработана военными. В ней есть огромный плюс: в морозные зимы ничего не согреет лучше, ведь в балаклаве будет полностью закрыты шея и уши.

Можно натянуть балаклаву по самые глаза – тогда в тепле будут и щеки, – а можно оставить под подбородком, чтобы она напоминала шарф.

Интересно, что балаклава была придумана в 19-м веке и получила название в честь одноименного крымского города.

Заметным минусом такого головного убора можно назвать его "беспощадное отношение" к укладке. Однако тут тренды совпали, ведь в последнее время легкая небрежная укладка на пике популярности.

Напомним, в новом сезоне осень-зима 2021-2022 стилисты советуют обратить внимание на лаконичные головные уборы или же, наоборот, акцентированные – к примеру, на балаклавы, кожаные косынки или модные варианты ушанок.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинская персональная стилистка Александра Войсевич рассказала, какие вещи в клетку будут хорошей покупкой в этом сезоне и долго не выйдут из моды.