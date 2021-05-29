Длинные юбки и рукава-фонарики: какой была мода почти 100 лет назад. Фото

Мода 1930-х годов после революционного безумия 1920-х стала более спокойной и изысканной. Женщины перестали носить неудобные корсеты, а фигуру подчеркивали с помощью правильно подобранных фасонов одежды.

Так, в 1930-е юбки стали длиннее: днем представительницы прекрасного пола носили юбку ниже колена, тогда как вечером – в пол. Подтверждением этому являются архивные фотографии, которые опубликованы в журнале "Летняя мода 1936 года" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Женщины знали, что сделать силуэт максимально женственным и стройным можно с помощью кроя по косой. Талия при этом выглядела очень естественно.

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Кроме того, особое внимание в нарядах уделялось плечам. В моде были рукава-фонарики и крылышки.

В 1930-е началось массовое производство одежды, нижнего белья и чулок из искусственных тканей.

Иконами стиля считались такие голливудские актеры как Фрэд Астер, Марлен Дитрих, Грета Гарбо и Джоан Кроуфорд.

К концу 1930-х силуэт стал более геометричным, с четкими линиями и углами. Значительное влияние на модный мир имела Великая депрессия, которая добавила в наряды немного строгости.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали редкое фото, на котором продемонстрировали чулки времен СССР. В то время они были одним из главных элементов одежды. В конце 50-х годов чулки состояли из борта, наголенка, пятки, следа и мыска.