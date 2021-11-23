Самые стильные шубы 2021-2022. Как носить и что вышло из моды

Стилист Самаль Сан рассказала, какие шубы будут в моде этой зимой и с чем они будут выглядеть стильно и элегантно. Эксперты снова советуют отказаться от натуральных материалов, ведь они давно вышли из моды.

По словам фэшн-блогера шуба-пальто из искусственного меха остается самым актуальным вариантом. С течением времени меняются только фасоны, крой и фурнитура. Самаль собрала 27 идей стильных образов и поделилась ими на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Зимой 2021-2021 годов стоит обратить внимание на удлиненную шубу рубашечного кроя. Такая верхняя одежда имеет массивный воротник и пуговицы. Чтобы уберечь шею от мороза, под него рекомендуют одевать кофту с высокой горловиной.

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Самаль рекомендует обратить внимание на шубы белого, черного и кремового цвета. Именно эти оттенки будут выглядеть актуально еще не один сезон. Однако если в гардеробе уже достаточно базовых вещей, можно обратить присмотрется к пастельным оттенкам.

Для любительниц коротеньких шуб стилистка подготовила укороченные варианты. Девушка советует одевать их со свободными брюками, чтобы создать красивые пропорции.

Шубы из искусственного материала или teddy coat обычно свободны и не подчеркивают талию, однако их можно сочетать со стильным ремнем такого же материала. Самаль также продемонстрировала, как можно стильно скомбинировать шубу оверсайз и тоненький кожаный аксессуар.

Несмотря на то, что базовые цвета всегда будут смотрется элегантно и изысканно, иногда возникает желание выделиться из толпы. Именно для таких случаев стилистка подобрала несколько образов, где сочетаются яркие оттенки и многослойность.

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