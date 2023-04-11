Антитренды весны 2023: 5 кардиганов, которые давно вышли из моды, но вы их все еще носите

Кардиган в женском гардеробе – это всегда и актуальная французская эстетика, и стиль преппи (смесь делового и smart casual), и просто вещь на каждый день. Чаще всего его носят осенью или весной, когда погода капризничает: жара внезапно переходит в неприятную прохладу.

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Загляните в шкаф и посмотрите, какие модели кардигана устарели, а какие могут стать частью ваших образов. Детальнее читайте в материале OBOZEVATEL.

1. Укороченное болеро

В 2000-х эта вещь стремительно стала популярной и долго была актуальной. Сегодня болеро – антитренд. Оно из-за своей длины визуально делает тело непропорциональным, а аутфит – скорее забавным, а не стильным. Удачной альтернативой станут модели свободного кроя и полной длины.

2. Силуэтный кардиган с большими пуговицами

Начиная с 2020 года в моде как oversize-вещи, так и силуэтные. Но даже такие мелкие детали, как пуговицы, могут испортить ваш образ. Это если эти предметы большого размера. Советуем отдавать предпочтение минималистичным и лаконичным кардиганам с маленькими пуговицами, которые будут выглядеть более эффектно и дорого.

3. Кардиган на запах

Эта вещь делает образ простым и старомодным. А еще – визуально прибавляет десяток лет. Замените ее на кардиган с отложенным воротничком. Он внешне напоминает нечто среднее между пиджаком и рубашкой, что выглядит современно.

4. Удлиненный по фигуре

Длинные силуэтные кардиганы – один из главных антитрендов современной моды. Сейчас такая модель выглядит некстати даже с джинсами или брюками карго (штаны свободного кроя, разработанные для тяжелых рабочих условий и активного отдыха; отличаются многочисленными большими карманами для ношения инструментов).

5. Кардиган без пуговиц

В ветреную погоду такая вещь непрактична. Да и в целом аутфиты с кардиганами без пуговиц выглядят устарело и неэффектно. Это касается как моделей свободного кроя, так и облегающих. Более фактурный и интересный образ выйдет вместе с кардиганом с анималистическим принтом, цветами или абстракцией.

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