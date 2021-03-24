Антитренди і база: яке взуття потрібно носити цієї весни. Фото

Стилістка Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати надзвичайно.

Цією інформацією фахівчиня поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Шпаргалки у вигляді картинок допоможуть з легкістю зрозуміти, чого ще не вистачає у весняному гардеробі, а що вже давно варто викинути.

Катерина пояснила, що база – найуніверсальніша пара взуття, яку легко вписати в гардероб. Зазвичай у ній мінімум деталей, але поєднувати таке взуття можна з величезною кількістю образів.

"Справа тренди – те, що зараз особливо популярно і додасть в образ родзинку.

Зліва антитренди – моделі-бур'яни, які ніяк не актуалізувати. Такі точно не варто купувати. А якщо є, то за можливості замінити. Тому що вони автоматично гублять стиль", – пояснила стилістка детальніше.

Як повідомляв OBOZREVATE, названо головні тренди спідниць весни 2021. Шкіряні, міні, трикотажні – кожна модниця точно знайде свій варіант.