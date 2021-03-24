Антитренди і база: яке взуття потрібно носити цієї весни. Фото

Любов Блажко
Любов Блажко
Мода
25,1 т.
Названо наймодніше взуття цієї весни

Стилістка Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати надзвичайно.

Цією інформацією фахівчиня поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Шпаргалки у вигляді картинок допоможуть з легкістю зрозуміти, чого ще не вистачає у весняному гардеробі, а що вже давно варто викинути.

Катерина пояснила, що база – найуніверсальніша пара взуття, яку легко вписати в гардероб. Зазвичай у ній мінімум деталей, але поєднувати таке взуття можна з величезною кількістю образів.

"Справа тренди – те, що зараз особливо популярно і додасть в образ родзинку.

Зліва антитренди – моделі-бур'яни, які ніяк не актуалізувати. Такі точно не варто купувати. А якщо є, то за можливості замінити. Тому що вони автоматично гублять стиль", – пояснила стилістка детальніше.

Які балетки носити цієї весни.
Які лофери носити цієї весни.
Які кросівки носити цієї весни.
Які черевики носити цієї весни.
Які ботильйони носити цієї весни.
Які чоботи носити цієї весни.
Які туфлі носити цієї весни.

Як повідомляв OBOZREVATE, названо головні тренди спідниць весни 2021. Шкіряні, міні, трикотажні – кожна модниця точно знайде свій варіант.

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