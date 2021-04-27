Андре Тан показал модный костюм на лето 2021. Фото

Украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонниками новинкой из своей летней коллекции – льяным костюмом в фисташковом цвете.

Так, он состоит из двубортного укороченного тренча и брюк палаццо на резинке. Образ дополнял топ горчичного цвета и черные босоножки на шпильке. Соответствующими кадрами и подробностями Тан поделился в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Перед вами будущий горячий хит сезона лето 2021 года. Его уникальность в льяной ткани, которая идет с интересным напылением. Брюки сделаны с отстроченой стрелочкой, которая визуально вытягивает силуэт... Одним словом, не костюм, а – perfetto", – заявил дизайнер.

Коротко о знаменитости:

Андре Тан – украинский модельер. Благодаря своей деятельности был занесен в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

Женат на украинской предпринимательнице Алине Харечко. 20 марта 2016 года у пары родилась дочь София.

Напомним, ранее Андре Тан назвал список вещей, которые будут оставаться актуальными независимо от времени и трендов – пальто в клетку, платье-футляр и белая рубашка. Первое – пальто в клетку полуприлегающего силуэта. По словам специалиста, эта вещь остается на пике популярности последние пять лет. И следующие несколько сезонов точно не выйдет из моды.

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