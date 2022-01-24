7 звезд, которые годами не меняли стиль одежды. Фото

меняют стиль, чтобы привлечь внимание поклонников. Однако многие селебрити годами не меняются, а некоторые вообще носят одежду исключительно одного цвета.

Известные певицы выбирают один фасон платья или повседневного наряда, который им больше всего подходит. OBOZREVATEL рассказывает о знаменитостях, которые годами остаются верными своему образу.

Пэрис Хилтон – розовый цвет

Американскую киноактрису и певицу Пэрис Хилтон называют Барби, потому что она чаще всего в жизни и на публике одевает розовый. Звезда носит длинные светлые локоны, высокие каблуки, а губы она всегда красит глянцевым блеском.

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Дита фон Тиз – ретро стиль

Королева бурлеска Дита фон Тиз за время своей популярности никогда не меняла стиль. Звезда носит короткую стрижку и окрашивает волосы в черный. Девушки завидуют ее идеальной фарфоровой коже. Дита не выходит в мир без красной помады и румян. Актриса подчеркивает стройную талию ретро-платьями с корсетом. Массивные украшения знаменитость носит каждый день.

Джонни Депп – костюмы в полоску

Актер Джонни Депп с начала своей карьеры по сей день на светских мероприятиях появляется только в классических костюмах. Его любимый фасон – двубортный жакет и приталеные штаны в полоску. Джонни любит дополнять образ классической шляпой, платком или очками.

Дженнифер Лопес – мех и джинсы

Певица Дженнифер Лопес много лет певица не меняет свой стиль. У звезды всегда бронзовый загар, длинные волосы, скинни джинсы и высокие каблуки. Еще с 2000-х она обожала носить мех, сейчас в ее гардеробе появилось больше моделей искусственных грожеток и шуб.

Бритни Спирс – мини-платья с пайетками

С 2000-х годов сценический образ Бритни Спирс не изменился, она до сих пор носит короткие платья с глубоким декольте, украшенные стразами и камнями. Повседневная одежда звезды выглядит так же, как прежде. Бритни обожает короткие юбки, шорты и топы.

Вера Вонг – черный цвет

Дизайнер Вера Вонг специализируется на сложных свадебных и вечерних платьях, а сама уже более 20 лет надевает одежду исключительно черного цвета. Модельер носит трикотажные леггинсы и футболки, и только на красную дорожку она иногда может скомбинировать черный с другим холодным оттенком.

Джонатан Андерсон – синие джинсы, черный свитер

Британский дизайнер Джонатан Андерсон выпускает разнообразную повседневную одежду для мужчин и женщин. Однако сам модельер выходит на подиум в конце показа всегда в одинаковых вещах. Его всесезонная униформа состоит из водолазки и синих джинсов.

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