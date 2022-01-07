Кристиану Лубутену – 59! Правила стиля модельера, который создал те самые туфли с красной подошвой
Самый известный французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен 7 января отмечает день рождения. Ему исполнилось 59 лет. Характерный почерк модельера – красные подошвы.
Он сам создает моду, поэтому коллекции бренда Christian Louboutin всегда актуальны. Кристиан первым показал миру легендарные лодочки черного и бежевого оттенка. Эта обувь на все времена с заостренным мысом, на шпильке 12 сантиметров и глубоким "декольте", которое приоткрывает пальцы. OBOZREVATEL рассказывает о правилах стиля Лубутена.
"Женщина благодаря своим туфлям может быть сексуальной, очаровательной, хитрой или скромной"
Кристиан Лубутен считал, что мужская обувь не может продемонстрировать внутреннее состояние мужчин и их настроение. Женщины наоборот с помощью ботинок показывают сексуальность и привлекают парней, поэтому они с радостью носят туфли, которые вызывают боль и натирают.
"Когда женщина надевает высокие каблуки, речь ее тела становится более выразительной"
В каждом обращении к своим поклонницам Кристиан Лубутен вспоминал высокие каблуки. Дизайнер был убежден, что облик девушки кардинально меняется, когда она становится на шпильки. Кристиан одевает своих моделей в лодочки, сочетая с джинсами и даже спортивными брюками.
"Между сексуальностью и пошлостью нет ничего общего! Пошлость убивает секс"
Кристиан Лубутен с осторожностью демонстрирует женскую обольстительность. По его словам, красиво одетая женщина с красной помадой чаще сексуальнее, чем раздетая или в вульгарном наряде. У моделей дизайнера большей частью скромное декольте, миди юбка или широкие брюки.
"Обувь преподносит вас как физически, так и эмоционально"
Кристиан Лубутен убежден, что каблуки придают уверенность. Благодаря туфлям женщина становится более стройной, изящной и поднесенной. Мужчины уверяют, что обращают больше внимания на девушку даже на минимальных каблуках, чем на плоской подошве.
"Мои туфли не на каждый день"
В образах Лубутен рекомендует делать ставку на красоту, а не на тренды. Дизайнер подчеркивает, что обувь его бренда для того, чтобы ею любовались. Он стремится сделать женщину привлекательной, а ее ноги – длинными, насколько это возможно.
"Не бойтесь ошибаться!"
Французский модельер уверяет, что любые ошибки в стиле никогда не поздно исправить. Время заменяет их суть, и они могут превратиться в элегантные решения. Даже в 70 лет можно надеть лодочки и обтягивающее платье, при этом выглядеть потрясающе.
"Шпильки не для всех"
Далеко не всем женщинам дано ходить на высоком каблуке. Лубутен писал, что у редких девушек от природы есть дар грациозно ходить на 14-сантиметровых шпильках. Однако большинство из тех, кому не дано – могут научиться.
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