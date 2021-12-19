5 бюджетных и трендовых вариантов экосумок взамен полиэтиленовым пакетам. Фото

С декабря 2021 года все полиэтиленовые пакеты в магазинах стали платными. Чтобы лишний раз не переплачивать и сохранить экологию – стоит приобрести или собственноручно сделать многоразовые экомешки.

Некоторые украинские звезды уже давно отказались от пластика, а вместо этого выбирают соломенные корзины и шопперы. OBOZREVATEL рассказывает о бюджетных, трендовых и экологических альтернативах полиэтиленовых пакетов.

Сумки-авоськи

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Наиболее трендовая и бюджетная экосумка – авоська. Преимущество сетки в том, что она занимает мало места, можно сложить в карман или маленькую женскую сумку. После запрета полиэтиленовых пакетов в супермаркетах встал вопрос, куда складывать и в чем взвешивать продукты. Авоськи шьют из легких, но крепких нитей, поэтому они весят около 10 граммов. Недостатком этой модели является то, что мелкие покупки могут выпадать из-за дырок.

Нейлоновые сумки

Среди удобных и легких экологических альтернатив – нейлоновые мешки. Многоразовые сумки есть разных размеров для мелких и габаритных продуктов. Их можно использовать вместо пакетиков "маек", которые сейчас стали платными в магазинах. Сумки из нейлона весят несколько граммов, занимают мало места, очень прочные и могут выдерживать больше 5 килограммов. Тканевые пакеты часто продают упакованными в крошечный чехол с брелком.

Тканевые шопперы

Сейчас в каждом магазине продают шопперы на любой вкус. Экосумки шьют из разнообразных тканей, их можно стирать в машинке. Дизайнеры придумывают различные принты, а онлайн можно заказать сумку с собственным фото или надписью. С шоппером можно ходить не только за продуктами, но и использовать как женскую сумку.

Джинсовые шопперы

Тренд "hand made" стал невероятно популярным в мире, поскольку на рынке всегда ценились уникальность и качество. У каждого есть дома несколько пар старых джинсов, с помощью лоскутов ткани можно сшить трендовую сумку. Для этого не нужно иметь профессиональных навыков кроя и шитья, поскольку сейчас модные неровные швы, дыры и торчащие нити.

Корзина

Когда-то наши бабушки собственноручно плели корзины, но потом их вытеснили полиэтиленовые пакеты. Сейчас соломенные сумки снова в тренде. Украинские и зарубежные бренды в своих коллекциях продемонстрировали разные модели. Звезды также подражают тренду и дополнили аксессуаром свой гардероб.

Репер Alyona Alyona в сентябре переехала в квартиру своего парня Дениса. Звезда рассказала фанатам, что теперь живет в новом доме. Влюбленные упаковывали вещи в экосумки, чтобы не использовать полиэтиленовые пакеты.

Украинская телеведущая Леся Никитюк обожает брендовые аксессуары и сумки. Для летнего отпуска звезда выбрала соломенную шляпу и сумку.

Певица Jerry Heil является экоактивисткой и выступает в защиту животных. Кроме этого, знаменитость часто носит экомешки. В коллекции исполнительницы есть черная, белая и сумка из мешковины, на которых разнообразный принт.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина выпустила коллекцию шоперов с логотипом своего бенда. Звезда взяла черную экосумку с собой на отдых.

Ведущая Катя Осадчая взяла с собой на отдых в Турцию соломенную сумку с розовыми ручками. Яркий аксессуар дополнил белое оверсайз платье.

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