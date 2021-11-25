Девушка сделала из куртки сумку за 15 секунд и стала звездой. Вирусное видео

Основательница бренда "B.Long Fashion" изобрела способ, как из обычной куртки за несколько секунд сделать вместительную сумочку. Необычный способ сразу разлетелся в сети и принес автору популярность.

Видео с пошаговой инструкцией пользовательница сети TikTok выложила на свою страницу. Ролик уже собрал более миллиона просмотров и сотни восторженных отзывов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах темнокожая красавица демонстрирует женскую сумку среднего размера, в которую кладет телефон и другие вещи. Легким движением руки девушка вынула изнутри ткань, которая превратилась в полноценную куртку.

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Секрет заключается в тайном кармане верхней одежды, в котором и оказались спрятаны мелочи автора видео. Механизм довольно прост: внутри кармана есть два отделения, в одно из которых можно спрятать телефон, кошелек и другие вещи, а в другой – курточку.

Для воспроизведения этой идеи подойдет не любая одежда, ведь не на каждой куртке с "тайными" карманами есть цепочка, за которую потом можно держать сумочку.

Несмотря на то, что это рекламный ролик и девушка хотела пропиарить свое изобретение, пользователям TikTok понравилось такое творческое решение. "Ты заслуживаешь каждую копейку", "Это лучшее изобретение за всю историю", "Перед нами будущая миллионерша", – написали комментаторы.

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