Названа самая стильная сумка сезона 2021-2022. Фото

На смену микромоделям сумок пришли более большие варианты, которые удобно носить на плече. Аксессуар Staud стал настоящим хитом сезона осень-зима благодаря своей емкости и стильному внешнему виду по версии журнала Vogue.

Вневременная модель сумки полюбилась даже голливудским иконам моды, поэтому они охотно добавляют ее в свой повседневный образ. OBOZREVATEL решил показать, с чем звезды шоу-бизнеса совмещают Staud (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Американская фэшн-модель Белла Хадид выбирает не обычную модель, а ретро вариант. Свою сумочку Staud с леопардовым принтом звезда совмещает с черной майкой и массивными аксессуарами.

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От себя манекенщица добавила заколки для волос и шарф. Во втором образе Белла использовала белую сумку, которой разбавила голубую кожаную рубашку и лосины того же оттенка.

Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер также берет с собой стильный аксессуар при удобном случае. В ее коллекции есть как классические цвета, так и разноцветные сумочки.

Яркий вариант знаменитость выбирает к total black образу, тогда как светлый – сливается с ее ослепительно белой кофточкой.

Еще одна модель, которая влюбилась в сумку Staud – Хейли Бибер. Жену известного певца видели с элегантной сумкой с тиснением под крокодиловую кожу Frida и классическим черным вариантом Staud.

Отметим, что Staud был основан в 2015 году Сарой Штаудингер и ее партнером Джорджем Августо. Именно сумка бренда в форме полумесяца стала настоящим хитом в 2019 году, после того как Кендалл Дженнер регулярно выходила с ней на люди.

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