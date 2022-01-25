5 предметов мужского гардероба, которые были в СССР в тренде, а сейчас отпугивают. Фото

Образ советского мужчины состоял из немногих вещей: классического костюма, рубашки и пальто. Весь гардероб выглядел сдержанным, серым и угрюмым. Однако было несколько трендовых тенденций одежды в СССР, которые сейчас вызывают удивление и смех.

Сегодня трудно представить брутального мужчину в брюках-кюлотах, туфлях с острым носком и приталеной майке. В Союзе так выглядели все модники конца 1980-х. OBOZREVATEL рассказывает о 5 вещах из мужского гардероба, которые раньше были мега популярными.

Брюки с широкими штанинами

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В начале 1970-х модными стали брюки клеш. Было несколько разных фасонов: внизу штанины расширены на 5-15 сантиметров. Непременным абтрибутом были вертикальные стрелки. Экстравагантный образ дополняли рубашками и свитерами с цветами или ярким принтом. Власть такую "моду" не воспринимала, поэтому штаны везли из-за границы или шили своими руками. Если парни хотели выделиться – пришивали бахрому внизу.

Широкие штаны вернулись в моду несколько сезонов назад, но их теперь носят только девушки. Мужчины не решаются надеть экстравагантную вещь и предпочитают прямые и суженные модели.

Шапки из меха

В Советском Союзе мужчины обожали меховые головные уборы, в магазинах они стоили дорого, поэтому их делали своими руками. Шили из кожи норки, песца, овцы, лиса, зайца или каракуля. Из-за дефицита шапки-ушанки с поднятыми ушками часто воровали.

Вязаные жилеты

Зимой только в рубашке и пальто мужчинам было прохладно, поэтому модельеры ввели в моду жилеты, которые надевали поверх рубашки. На них не нужно было сильно тратиться, потому что почти все женщины умели вязать. Сейчас тоже в моде жилетки, но их носят девочки. Вместо приталенных однотонных моделей в тренде клетка и оверсайз фасоны.

Облегающие майки и рубашки

В 50-х мужчины начали носить приталеные рубашки, которые заправляли в штаны. Фасоны одинаковые, а принт – разный. Чем ярче ткань, тем образ был моднее. Летом мужчины не стеснялись гулять по двору в майках, которые сейчас называют "алкоголичками". Они были с глубоким овальным вырезом, их также заправляли в трусы или треники.

Высокие сапоги

Мужчины, подражая вождям, носили сапоги с широким голенищем на небольшой квадратной платформе. Теплая кожаная обувь была всесезонной и надевали ее даже летом. Приобрести высокие ботинки тогда было непросто, в магазинах составляли списки покупателей и выдавали ограниченное количество товара в одни руки.

Часто охотники украшали сапоги мехом зверей. Сейчас такие сапожки носят только девушки. Похожая советская модель, которую называют "трубы", стала ультрамодной среди женщин в зимнем сезоне 2021-2022.

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