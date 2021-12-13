Модные вещи в СССР, которые сейчас мало кто носит. Фото

Во времена СССР женщины покупали одежду в магазинах с нешироким ассортиментом и выбором цветовой гаммы. Они чаще самостоятельно шили одежду или же искали импортную – у фарцовщиков (контрабандистов). Хотя выбор вещей в СССР был невелик, некоторые из них медленно возвращаются в моду.

OBOZREVATEL собрал подборку советских элементов одежды, которые сегодня модные бренды пытаются популяризировать. Однако немногие люди решаются надевать их.

Скромный выбор одежды в магазинах вдохновлял советских женщин на творчество. Они покупали журналы с выкройками и схемами вязания, по которым создавали себе уникальные фасоны вещей. Например, с помощью плетения макраме девушки разнообразили гардероб новыми топами, майками, платьями, ажурными воротничками и т.д.

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Сегодня, когда тренды в одежде меняются чуть ли не каждый месяц, дизайнеры начали возвращать в моду хендмейд-вещи в технике макраме. Они заполняют полки магазинов топами, ажурными платьями и даже костюмами в этом стиле.

В советское время большой спрос был на леггинсы со штрипками (узкие полоски из ткани, которые пришивались к нижней части брюк и надевались на ступни). Такой элемент одежды не давал штанам заворачиваться или подниматься во время ходьбы.

Об этой стильной и практичной детали вспомнили и современные модельеры. К примеру, грузинский дизайнер Демна Гвасалия на одном из показов Balenciaga продемонстрировал, как такие леггинсы можно совмещать с оверзайз-парками и пуховиками.

Эта обувь имела толстую подошву. Она помогала согреть ноги даже в лютые морозы. Валенки изготавливались из овечьей шерсти и чаще были жесткими, чем мягкими.

Сейчас крайне редко можно увидеть людей, которые надевали бы валенки с советских времен. Если кто-то и выбирает этот вид обуви, то в осовремененном виде: более тонкие, с вышивками или другими элементами декора.

Поролоновые двух- или трехслойные подплечники наиболее активно использовали в 80-е годы прошлого века, а именно в платьях, пиджаках, свитерах, куртках и пальто. Такой прием зрительно делал плечи широкими, что считалось признаком статусности, изысканности и интеллигентности.

До 2019 года подобная одежда была антитрендом. В 2020 году дизайнеры постепенно начали ушивать небольшие подплечники в некоторые из моделей футболок, блузок, рубашек, пальто и жакетов.

В СССР были популярны береты с помпоном. Их носили женщины, комбинируя с классическим стилем одежды. Сегодня вязаные головные уборы с помпонами активно раскупаются, в то время как береты с этой же "фишкой" на затылке уже не так привлекают покупателей. Теперь девушки все чаще выбирают головные уборы, созданные в минималистическом стиле: без лишних элементов и слишком ярких принтов.

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