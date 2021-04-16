Балетки повертаються в моду: з чим носити навесні-влітку 2021

У сезоні 2021 знову в моду повертаються усіма улюблені балетки, які зручно носити кожен день. Їх можна поєднувати з будь-якими образами, наприклад, спідницями, брюками і навіть легінсами.

Дизайнери у своїх нових весняно-літніх колекціях представили різні моделі. Серед них хутряні моделі, Мері-Джейн без каблука, з бантиками і безліч інших. Детальніше про те, з чим носити подібне взуття – читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Так, поєднувати балетки можна з укороченими брюками, спідницями-максі і джинсами-скінні з об'ємним верхом. Деякі знаменитості носять взуття з широкими джинсами і лляними брюками.

Крім того, балетки будуть у тренді не тільки навесні, але і влітку. У таку пору року їх можна поєднувати з сукнями, спортивними костюмами і бейсболками. Таке взуття органічно завершує капсули повсякденних літніх образів. У них комфортно довго гуляти по місту або робити шопінг.

Зазначимо, що жінкам з пишними формами не підуть балетки із зав'язками та ремінцями – вони привернуть непотрібну увагу до проблемної частини ніг. Також не варто носити подібне взуття з пальтом на хутрі і дутими куртками.

Обережно підходьте до вибору пари для завершення ділового луку – в цьому випадку існують обмеження за кольором і фасоном взуття.

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