Модний джинсовий одяг 2021: названо головні тренди. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
2 хвилини
2,2 т.
Модний джинсовий одяг 2021

Джинсові речі стали помітним модним трендом в колекціях весна-літо 2021. Дизайнери радять придивитися до курток з деніму, комбінезонів і суконь.

Це не тільки стильні предмети гардероба, але і дуже практичні. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, проскролльте до кінця сторінки).

Джинсова куртка

У цьому сезоні найбільш актуальні класичні джинсові куртки, що нагадують жакет. Також в моді укорочені джинсові куртки. Що стосується кольору: тут теж переважає класичний синій денім.

Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка
Модна джинсова куртка
Джинсовий total look

Модно поєднувати джинсову куртку з сукнею, шортами або спідницею з деніму. Образ можна доповнити джинсовими кедами або чобітьми, а також аксесуарами з того ж матеріалу: сумкою і пов'язкою на голові.

Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look
Модний джинсовий total look
Джинсові комбінезони та сукні

У цьому сезоні в моді джинсові комбінезони з довгими об'ємними рукавами, з поясом і кльошними або прямими штанами. Також слід звернути увагу на джинсову сукню або стильний сарафан.

Модний джинсовий комбінезон
Модна джинсова сукня
Модний джинсовий сарафан

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у 2021 році в моду несподівано повернувся головний тренд початку нульових – джинси з низькою посадкою. Таку модель слід носити з великим кардиганом або футболкою, щоб створити невимушений образ.

  • Також з'явився новий мікротренд 2021. У цьому році на піку популярності прикраси з бісеру, черепашок, перлів і намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020.

Мода