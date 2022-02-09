Если ночь превратилась в кошмар. 7 способов, которые помогут вашему партнеру избавиться от храпа

Многим из нас мешает храп. Особенно чужой. В таком случае ночь превращается в кошмар. Эксперт по сну Нарван Амини из Eachnight.com рассказала, как перестать храпеть и когда пора идти к врачу на осмотр.

Как пишет The Sun, в первую очередь специалист советует изменить свое положение. По ее словам, лучший способ предотвратить храп – сон на боку.

"Когда вы лежите на спине, сила тяжести прижимает язык ко рту, создавая закупорку дыхательных путей, из-за которой вы храпите", – утверждает Амини.

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Также она поделилась несколькими советами, которые помогут вам спать на боку.

Не прижимайте подбородок к груди и не опускайте голову. Это может заблокировать дыхательные пути и затруднить дыхание.

Держите руки на талии или параллельно бокам. В случае болей в суставах, положите между коленями подушку. Таким образом вы выровняете позвоночник и облегчите боль в пояснице.

Делайте регулярные упражнения и занимайтесь спортом, чтобы не набирать лишний вес.

"Прибавка в весе может вызвать храп, так как увеличивается ткань вокруг шеи и горла, а это означает, что ваши дыхательные пути с большей вероятностью перекроются, когда вы спите", – советует эксперт.

Кроме того, стоит пить больше воды, так как обезвоживание может сгущать слизь во рту и горле, тем самым усиливая храп.

Делайте упражнения для горла против храпа.

"Сначала повторяйте каждую гласную вслух по три минуты несколько раз в день. Затем поместите кончик языка за верхние передние зубы и водите языком по ним три минуты в день. Потом закройте рот, сожмите губы и удерживайте 30 секунд. Откройте и сдвиньте челюсть вправо и задержитесь на 30 секунд. Повторите с левой стороны. Наконец, с открытым ртом, проведите кончиком языка назад по твердому небу до упора. Повторите 20 раз", – приводит Амини упражнения для горла.

Ешьте легче и здоровее перед сном, так как слишком полный желудок ночью может не позволить диафрагме расширяться.

"Держитесь подальше от молочных продуктов, которые увеличивают заложенность носа, и употребляйте продукты с высоким содержанием белка во время обеда, таких как лосось, тунец и индейка, которые препятствуют образованию слизи и помогают предотвратить храп", – добавила эксперт.

Ложитесь спать в одно и то же время. Именно те, кто лишен сна, наиболее часто страдает от храпа.

Примите горячий душ перед сном. По словам специалиста, пар от горячего душа перед сном может увлажнить носовые проходы и помочь вам лучше дышать ночью, облегчая храп.

"Частый храп – это не то, что следует игнорировать. Если изменения образа жизни не работают, это может быть признаком того, что вам нужна медицинская помощь", – заключила Амини.

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