Ее Величество Куртка: легендарная Виктория Гресь представила новую капсульную коллекцию

Легендарная Виктория Гресь прервала свое трехлетнее молчание в публичном пространстве. Украинский дизайнер и художница по костюмам представила новую капсульную коллекцию "15 легких пьес для фортепиано с оркестром". Показ длился три дня подряд в формате POP-UP.

Кроме обсуждения модных тенденций, было много разговоров о жизни. Гресь появилась на публике, чтобы уверенно заявить: "я здесь", "я постоянно работаю", "я делаю свое дело и вижу в этом смысл и миссию в наше непростое время", передает пресс-служба дизайнера.

Почти три года полномасштабной войны, в условиях которой живет Украина, конечно, сказались на фэшн-индустрии в целом и на творчестве Виктории Гресь в частности. Как и все украинцы, Виктория испытала сильные эмоциональные потрясения, сомнения, прошла через переосмысление своего творчества, поиск новых решений, своевременных для сегодняшней истории. И пришла к выводу: лучшее решение для любого периода, актуальное всегда и сегодня как никогда – это мода вне времени и "долговечность" одежды и аксессуаров.

Что вдохновляет Викторию во время войны

Вера в справедливые перемены, природа, команда, которая всегда рядом, и творчество.

"Я ничего не понимаю в маркетинге, – говорит Виктория. – Я даже боюсь, что маркетинг погубит моду. Но я художница, и все, что волнует меня, проявляется в моих вещах..."

Какова капсульная коллекция Виктории Гресь

"15 легких пьес для фортепиано с оркестром" – это 15 фантазийных, очень красивых, но при этом невероятно комфортных и уютных курток, которые хороши на все случаи жизни. Каждая куртка имеет имя, подчеркивающее ее эксклюзивность. Это новый взгляд на привычный предмет одежды, который мы обычно ассоциируем с бытовым, прогулочным или спортивным стилем. Виктория Гресь продемонстрировала, что куртка может быть демократической и торжественной одновременно, а та же самая вещь может быть принципиально разной в зависимости от выбранного общего стиля и настроения.

Музыкальная тема обусловлена ​​сложносочиненностью стилистических сочетаний и абсолютной гармоничностью. В коллекции Виктории классика прекрасно смешивается с джазом, блюзом, городским романсом и даже хип-хопом.

В экспонатах коллекции удачно используются элементы из разных фактур, этнические мотивы и классика, новаторство и традиции, детали handmade и современные акценты, признаки лакшери и демократического стиля.

И главное, что всегда отличает изделия бренда, собственно и этой капсульной коллекции: идеальный крой, идеальная техника, отличное качество тканей и индивидуальность. Главный принцип коллекции Виктории ТРИ ВНЕ: вне времени, вне возраста, вне повода.

Любая из курток коллекции подойдет матери и дочери, независимо от трендов и повода. В театр или офис, под джинсы или платье, в поезд и лимузин – все равно уместно. По отзывам многолетних друзей и клиентов, одежда VG носится по 15-20 лет, не устаревая и не теряя первоначального вида.

"Если ежеминутно бежать за модой, можно заработать и хронический невроз. Не парьтесь, наслаждайтесь игрой в длинную, носите сложные вещи, покупайте только то, что вам на радость, читайте хорошую литературу, радуйтесь дождю и запаху пирога. Живите по полной!" – так выразила Виктория Гресь философию своих творческих решений.

Коллекция Лукбук можно получить по запросу.

Социальность и миссия

Виктория – представительница золотого состава дизайнеров, стоявших у источников украинской фэшн-индустрии. И хотя мастерская Виктории Гресь ни на день не прекращала работы более 30 лет, именно сейчас возникло желание проявить активность в социальном поле. Это как код: украинская фэшн-индустрия жива. Несмотря на войну и экономические трудности.

А сохранить страну – не только отстоять ее на фронте: важно сохранить наши традиции, достижения, культурную идентификацию.

Почему POP-UP

Формат презентации был выбран сознательно, поскольку обеспечивает камерность, адресность коммуникаций, возможность соприкосновения. Одежда Виктории Гресь – это то, что нужно обязательно видеть, к чему следует прикасаться руками и мерить вживую. Соприкосновение с ее уникальными вещами – это яркие эмоции, невероятная энергия, сила вдохновения. К тому же, POP-UP – это отсутствие пафоса, чрезмерного размаха и громкости, что соответствует настроению актуальности.

Во время презентации состоялась премьера кампейна коллекции-2025 Виктории Гресь под названием I will never forget about you – 6 фэшн-муви, режиссером которых выступил известный дизайнер Алексей Залевский. Кампейн можно увидеть здесь.

Кто такая Виктория Гресь

Фешн дизайнер, владелица бренда Victoria Gres, основанного в 1993 году и существующего до сих пор, декоратор интерьеров, эксперт в сфере современной мировой и украинской моды, истории моды. Гресь является колумнисткой в популярных медиа, социально ответственным предпринимателем. Она продвигает эко-идеи во всех областях жизни.

Бренд существует более 30 лет. Виктория – одна из тех, кто стоял у основания украинской моды. На ее счету – более 100 коллекций, представленных на подиумах США, Канады, Прибалтики и других стран. Гресь – автор 12 концертных костюмов для мировых гастролей Джанет Джексон: для кордебалета певицы и двух – для нее самой. Среди клиенток Виктории – первые леди Украины. Также она является автором более 500 интервью, статей, постов и видео. Виктория начинала свою деятельность с должности художника по костюмам в одном из драматических театров Украины.

Она работает только с натуральными тканями. Ее вдохновляют как современные, так и исторические мотивы. Любимые ткани – шерсть, шелк и лен. Много работает с кружевом и фактурными полотнами. Виктория использует настоящие тяжелые ткани, редкие вышивки, максимально подлинные, сохраненные кружева 40-50-х годов. При создании коллекций ориентируется, прежде всего, не столько на тренды, продиктованные маркетингом, сколько на принципы "вне времени".