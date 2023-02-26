Домашние средства для невероятного аромата: запах заполонит все комнаты
Ничто не работает так на чувство уюта, как подходящий аромат. Вспомните свои ощущения, когда в духовке стоит яблочный пирог с корицей или кто-то чистит апельсины. И сравните с чувством в той же комнате после того, как в ней помыли пол с хлоркой. Разница будет поразительной. Но как сделать, чтобы в доме постоянно приятно пахло? Не будешь же для этого круглосуточно печь пироги.
На самом деле существует сразу несколько способов ароматизировать помещение с помощью натуральных средств. Их собрало издание Sante Plus.
Лайфхак с радиатором
Ароматические вещества лучше распространяются при нагревании. На этом принципе действуют аромалампы и свечи. Зимой задача становится еще проще, ведь практически в каждой комнате работает радиатор отопления. Чтобы он начал действовать еще и как диффузор, можно положить на него:
- салфетку, смоченную парой капель любимого эфирного масла;
- ароматические травы в полотняном мешочке – розмарин, шалфей, чабрец, мелиссу, лаванду, мяту и т.п.;
- сушеную кожуру цитрусовых фруктов – учитывайте, что этот запах не выносят кошки;
- сушеные или свежие дольки любых благоухающих фруктов;
- хвою;
- засушенные лепестки или головки пахучих цветов – розы, жасмина или той же лаванды;
- благоухающие специи – корицу, имбирь, кориандр, кардамон, бадьян и т.д.
Как приготовить ароматическую смесь для радиатора
Чтобы продлить срок действия аромата, приготовьте ароматическую воду для использования на радиаторе. Возьмите небольшую керамическую или металлическую емкость и заполните ее горячей водой. В воду добавьте цитрусовую цедру и специи (корицу или бадьян), сушеную лаванду с лимоном или любую другую комбинацию, которая вам по вкусу. Разместите емкость на батарее и наслаждайтесь отличным натуральным запахом.
Как сделать домашний цитрусовый освежитель
Если вам удобно пользоваться освежителями воздуха в форме спрея, но вы хотите при этом получать натуральный запах, сделайте смесь для него самостоятельно. Для этого вам понадобится:
- вода – 500 мл;
- лимон – 1 шт;
- соль – 1 столовая ложка.
Растворите соль в воде. Выжмите сок из лимона и смешайте его с подсоленной водой в бутылке с распылителем. Все, освежитель готов. Используйте его при необходимости. Лимон также можно заменить на апельсин, пару мандаринов или другие цитрусовые плоды по вашему вкусу.
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