Домашние средства для невероятного аромата: запах заполонит все комнаты

Ничто не работает так на чувство уюта, как подходящий аромат. Вспомните свои ощущения, когда в духовке стоит яблочный пирог с корицей или кто-то чистит апельсины. И сравните с чувством в той же комнате после того, как в ней помыли пол с хлоркой. Разница будет поразительной. Но как сделать, чтобы в доме постоянно приятно пахло? Не будешь же для этого круглосуточно печь пироги.

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На самом деле существует сразу несколько способов ароматизировать помещение с помощью натуральных средств. Их собрало издание Sante Plus.

Лайфхак с радиатором

Ароматические вещества лучше распространяются при нагревании. На этом принципе действуют аромалампы и свечи. Зимой задача становится еще проще, ведь практически в каждой комнате работает радиатор отопления. Чтобы он начал действовать еще и как диффузор, можно положить на него:

салфетку, смоченную парой капель любимого эфирного масла;

ароматические травы в полотняном мешочке – розмарин, шалфей, чабрец, мелиссу, лаванду, мяту и т.п.;

сушеную кожуру цитрусовых фруктов – учитывайте, что этот запах не выносят кошки;

сушеные или свежие дольки любых благоухающих фруктов;

хвою;

засушенные лепестки или головки пахучих цветов – розы, жасмина или той же лаванды;

благоухающие специи – корицу, имбирь, кориандр, кардамон, бадьян и т.д.

Как приготовить ароматическую смесь для радиатора

Чтобы продлить срок действия аромата, приготовьте ароматическую воду для использования на радиаторе. Возьмите небольшую керамическую или металлическую емкость и заполните ее горячей водой. В воду добавьте цитрусовую цедру и специи (корицу или бадьян), сушеную лаванду с лимоном или любую другую комбинацию, которая вам по вкусу. Разместите емкость на батарее и наслаждайтесь отличным натуральным запахом.

Как сделать домашний цитрусовый освежитель

Если вам удобно пользоваться освежителями воздуха в форме спрея, но вы хотите при этом получать натуральный запах, сделайте смесь для него самостоятельно. Для этого вам понадобится:

вода – 500 мл;

лимон – 1 шт;

соль – 1 столовая ложка.

Растворите соль в воде. Выжмите сок из лимона и смешайте его с подсоленной водой в бутылке с распылителем. Все, освежитель готов. Используйте его при необходимости. Лимон также можно заменить на апельсин, пару мандаринов или другие цитрусовые плоды по вашему вкусу.

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