Аромат будет стоять целый год: какие комнатные цветы обеспечат приятный запах дома

Обычно мы украшаем свое жилище растениями из-за декоративных свойств их листьев. Но некоторые из них могут вдобавок наполнить жилье благоуханием. Происходит это в период цветения таких растений. Если вы хотите украсить свое жилье не только визуально, нужно знать, какие цветы обеспечат приятный аромат.

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За ответом на этот вопрос британское издание Express обратилось к экспертке по садоводству Мэддисон Моултон. Она составила свой топ ароматных растений для дома. Причем, основываясь не только на том, какой запах они имеют, но и на декоративных характеристиках.

Орхидея

Во время цветения орхидеи распространяют вокруг себя разные ароматы. В зависимости от вида они могут иметь нотки специй – корицы, ванили или шоколада или напоминать запах других цветов, таких как розы и лилии. Кроме того, орхидеи имеют длительный период цветения и могут наполнять дом ароматом в течение нескольких месяцев. Моултон посоветовала остановить свой выбор на таких сортах, как пахнущая ландышем брассавола узловатая, онцидиум с шоколадными нотками в аромате или каттлея Уокера, издающая запах с нотками ванили, смешанной с корицей. Но перед тем, как приобрести себе это капризное растение, обязательно прочтите полный гайд по уходу за ним для новичка.

Гиацинт

По словам эксперта, эти весенние цветы легко выращивать на подоконнике и каждый год они радуют не только пышным цветением, но и опьяняющим ароматом. Вы можете выбрать себе цветок своего любимого оттенка – не только пурпурно-синего, который является типичным для гиацинтов, существуют также сорта, которые имеют белый, кремовый, розовый, абрикосовый, желтый и красный цвет.

Лаванда

Обычно эта трава не считается комнатным растением, однако ее можно успешно выращивать в горшке на подоконнике. Растение требует полива только тогда, когда его почва полностью высохнет. Во время внесения воды убедитесь, что вы проливаете горшок глубоко, пока вода не пройдет насквозь и не выйдет из дренажных отверстий на дне. Не забудьте вылить лишнюю воду, которая вытечет в поддон. Вот и все главные премудрости. Лаванда любит яркий солнечный свет летом и весной и реагирует на него цветением и приятным запахом.

Гардения

Из всех видов этого цветущего растения лучше всего чувствует себя в домашних условиях жасминовидная гардения. Она несколько капризна, но ничего экстраординарного все же не требует. Чтобы растение цвело и давало свой аромат, ему нужна правильная температура – от 18 до 21 градусов днем и от 15 до 18 градусов ночью. Каждые 2-3 недели гардению нужно подкармливать удобрениями, а во время цветения сразу обрезать увядшие цветки – это будет стимулировать ее выпускать все новые бутоны.

Хойя

Любите растения, которые можно выращивать в подвесном кашпо ради красивых каскадов зеленых побегов? Хойя – ваш выбор. При этом ее белые, розовые и красные, похожие на восковые цветы, распространяют вокруг себя нежный аромат, который не будет слишком интенсивным даже в маленьком помещении. Хойе понадобится много солнечного света. Также ее лучше не переставлять – она плохо переносит смену положения. Полив должен быть умеренным, как и подкормка. От избытка удобрений хойя может даже пропустить сезон цветения.

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