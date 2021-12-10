Звезда TikTok поделился секретом похудения на 54 кг и разозлил подписчиков. Видео

Американец по имени Марк Гаэтано поделился своим секретом, как похудел на 54 кг с помощью диет и физических упражнений, после чего столкнулся негативной реакцией в сети. 19-летнего парня назвали "толстофобом" за то, что он якобы пропагандирует неупорядоченное питание и "восхваляет худобу".

Соответствующее видео, где Марк стоит на кухне и танцует под искаженную версию песни "Laffy Taffy" от D4L, появилось в TikTok. "Потерял 120 фунтов и официально больше не набираю лишний вес", – написал Марк Гаэтано (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сразу после того, как парень опубликовал видео, стали появляться другие роликов, в которых говорится, что Марк "толстофоб". Пользователи сети критикуют его за то, что он "восхваляет худобу" и пропагандирует неупорядоченное питание.

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К слову, комментарии к видео с критикой, собрали сотни лайков. Однако сам Марк уверяет, что похудел с помощью диеты и занятий спортом.

"Я отвечаю этим людям, что это улучшение личного здоровье. Я не выделяю толстых людей в целом и не пытаюсь сказать своей аудитории, что жир – это плохо, потому что я полностью с этим не согласен", – сказал парень.

Он рассказал историю, о том, что до своего похудения у него были проблемы со здоровьем, ему сложно было подниматься по лестнице, потому что задыхался, а также вспомнил, как в январе этого года лежал на кровати и у него заколол сердце. Тогда он понял, что ему нужны перемены и сел на диету. Позже занялся спортом, как ему рекомендовали врачи.

"Я не выступаю за то, чтобы все худели и не пропагандирую потерю веса. Я похудел для моего личного здоровья, и я не пытаюсь выступать против какой-либо научной оценки или проведенных исследований", – подчеркнул Марк.

Несмотря на это, пользователи сети отрицательно восприняли его слова.

"Ваше восхваление худобы по своей сути проблематично, потому что вы позиционируете худобу как нечто, что следует прославлять, как достижение", "Зачем так преподносить потерю веса", "опасность фэтофобии", – пишут люди.

В конечном итоге Марк подытожил, что лучше заниматься своим здоровьем, чем разбираться со спекуляциями о расстройстве желудка.

"Если бы я решил не публиковать сообщения о своей потере веса, люди поспешили бы с выводами, например: "О, у него расстройство пищевого поведения" или "Я не могу победить потерю веса, а ему удалось", – сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что англичанка, которая не могла нормально ходить, постоянно запыхалась и не помещалась в ванную, похудела почти на 50 килограмм, после того, как провела 10 месяцев в Диетическом центре.