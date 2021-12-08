Англичанка сбросила почти 50 кг за 10 месяцев и назвала рецепт похудения. Фото до и после

Американка по имени Мэри похудела почти на 50 килограмм, после того, как провела 10 месяцев в Диетическом центре. Супруг и свекровь подарили женщине сертификат, который женщина называет "счастливым билетом здоровья".

Мэри говорит, что давно собиралась похудеть, но все время не получалось, пишет WKBW. Женщина призналась, что ей было сложно делать элементарные дела, с которым сталкиваются люди в жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Она не могла нормально ходить, поскольку постоянно запыхалась, не могла наклоняться, чтобы завязать шнурок и даже не помещалась в ванную.

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"У меня этого было достаточно много проблем из-за лишнего веса, и мне нужно что-то делать, и благодаря мужу и свекрови я сделала это, они подарили мне здоровье", – сказала Мэри.

Она добавила, что в Диетическом центре питалась исключительно правильной едой и она была достаточно вкусной.

"Еда была отличная. Не думайте, если это диетическая еда, она будет ужасной на вкус, потому что это не так с 20-го размера перешла на 4-й", – подытожила англичанка.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что англичанка Кэтрин Уотсон за три года похудела на 45 кг, не истощая себя диетами и активным спортом.