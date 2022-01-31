Женщина с ожирением похудела на 89 кг и превратилась в "живую Барби"

36-летняя фанатка кукол Барби Кайла Лавендер сбросила 14 стоунов (почти 89 кг) веса. Она заявляет, что именно это увлечение (ну и операция по уменьшению желудка) помогли ей достичь ошеломляющих результатов в похудении.

Жительница Лас-Вегаса (США), пояснила, что всегда хотела фигуру, похожую на культовую игрушку. "Моя одержимость Барби началась в детстве и продолжилась во взрослой жизни. Раньше у меня было более 200 кукол, так как мои родители использовали их как стимул сесть на диету и похудеть", – цитирует ее Daily Star.

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Лавендер работает художником по костюмам. Свой путь к новому внешнему виду она начала два года назад. Женщина пояснила, что лишний вес мешал ей заниматься обычными для других людей занятиями.

"Мне нужно было два места в транспорте, мне нужен был удлинитель ремня безопасности. Это было ужасно и, безусловно, тревожным звонком, в котором я нуждалась", – рассказала она.

Сперва Кайла безрезультатно экспериментировала с диетами, но в 2018 году решилась на операцию. Хирурги удалили 80% ее желудка и посадили на диету с изнурительным режимом тренировок.

Оправившись от операции, Лавендер приступила к изменению образа жизни. "После операции я чувствовала себя взволнованной и совершенно новой женщиной... Но я знала, что это еще не все. Я знала, что должна изменить весь свой образ жизни", – отметила уроженка Австралии.

Она пояснила, что после хирургического вмешательства кардинально уменьшила размер порций. Кроме того, она исключила из рациона углеводы, сахар и обработанные продукты. Вместо этого она добавила продукты с высоким содержанием белка.

"Я также стала заниматься каждый день. Все началось с ходьбы, потом перешло на бег трусцой. Теперь я начинаю каждое утро с пробежки, также включаю силовые тренировки", – рассказала Кайла.

Каждое утро она завтракает протеиновым коктейлем. В ее меню часто появляются грудка индейки или курицы, потому что в них высокое содержанием белка. Сладости женщина заменила на орехи или протеиновые батончики.

Советуя другим, как сбросить лишний вес, Кайла рекомендует быть как можно более последовательными, так как даже после операции по снижению веса придется прилагать немало усилий, чтобы быть в форме.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 37-летняя Линн Уилсон похудела на 13 стоунов (82,5 кг), потому что испытала серьезные проблемы со здоровьем. В итоге она сменила высокооплачиваемую работу госслужащего на должность почтальона, чтобы много гулять каждый день.

А 34-летняя дизайнер белья Эмимай Панайи сбросила 50 кг за пять месяцев после мини-операции по шунтированию желудка. Эту процедуру женщина сделала в июле 2021 года, потому что другие способы сбросить вес не работали.