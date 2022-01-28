Женщина похудела на 82 кг и стала самым сексуальным почтальоном Британии

37-летняя Линн Уилсон похудела на 13 стоунов (82,5 кг), потому что испытала серьезные проблемы со здоровьем и неуверенность в себе. В итоге она сменила высокооплачиваемую работу госслужащего на должность почтальона, чтобы много гулять каждый день.

Теперь Уилсон называют "самым сексуальным почтальоном Британии". "Я бы умерла, если бы не нашла собственный путь. Я доказательство того, что если вы сначала измените свое ментальное мировоззрение, все остальное встанет на свои места", – цитирует ее The Sun.

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Уилсон была пышной с юных лет и боролась с диабетом 2-го типа. Уже в 18 врач дал ей листовку сообщества анонимных алкоголиков и сказал, что она вряд ли доживет до своего 21-го дня рождения. Дело в том, что биопсия показала: печень девушки отказывала, так как была очень поврежденной и окруженной жирном. Медик просто не мог поверить в то, что такие разрушительные последствия спровоцировала еда, а не спиртное.

"Он сказал, что за более чем 20 лет работы врачом общей практики видел такие повреждения только у алкоголиков. Он просто не поверил мне, когда я сказала, что почти никогда не пила", – рассказала британка.

Она добавила, что с детства подвергалась буллингу, покупала одежду в специализированных магазинах. "В подростковом возрасте я пробовала все диеты и знала, что они не работают, потому что они всегда преподносили еду как награду в "дни отдыха", – отметила Линн.

В колледже она тратила все свои доходы от работы в баре и магазине на полставки на пиццу Domino's и McDonald's. Также, как высказалась сама женщина, она бесконечно ела шоколадные батончики и чипсы, даже прятала закуски в спальне и машине.

"Я не могла влезть в кресло самолета. Женщина рядом со мной открыто жаловалась бортпроводникам, что я переваливалась на ее место", – вспомнила Уилсон перелет на отдых в Мексику.

В 20-летнем возрасте диабет жительницы Великобритании перешел в стадию ремиссии, однако ее вес достиг максимума. Ей предложили операцию на желудке, но она отказалась.

Вместо этого женщина прошла курсы по питанию и когнитивно-поведенческой терапии. Она начала худеть очень медленно. Потом Линн добавила в свою жизнь больше физической активности.

За это время она нашла хорошо оплачиваемую работу государственного регулятора и начала подниматься по карьерной лестнице. Но ее судьбу перевернули трагические эпизоды – пять лет назад от рака поджелудочной железы умер отец Уилсон, а четыре года назад она пережила очень тяжелое расставание с парнем, с которым была вместе 13 лет.

"Он обвинил меня в том, что я не смогла пережить смерть отца, что я больше не тот человек", – пояснила британка.

У Линн диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство и депрессию, она взяла отпуск, чтобы все переоценить.

"Мне нужно было изменить свою жизнь, если я хотела быть счастливой. По крайней мере, я должна была сделать это для своего отца", – отметила она.

В 2018 году Линн пришла в голову идея поменять работу – присоединиться к почтовой службе. "Я зарабатываю лишь часть того, что зарабатывала раньше, но никогда не была так счастлива!" – призналась она. Женщина сказала, что многие жители не верят, что она почтальон, и осыпают ее комплиментами.

"Поскольку я избавился от 13 стоунов постепенно и у меня были "встроенные" долгосрочные привычки, я знала, что никогда больше не буду страдать патологическим ожирением", – добавила Линн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, мать двоих детей из Великобритании Натали похудела на 8 стоунов (50,8 килограммов) чуть более чем за год. Она заявила, что достигла таких ошеломляющих результатов благодаря всего трем правилам.

А 34-летняя дизайнер белья Эмимай Панайи сбросила 50 кг за пять месяцев после мини-операции по шунтированию желудка. Эту процедуру женщина сделала в июле 2021 года, потому что почувствовала неудовлетворение своим внешним видом и неуверенность в себе, а другие способы сбросить вес не работали.