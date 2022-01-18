Мать двоих детей сбросила 50 кг за пять месяцев: как ей это удалось. Фото до и после

34-летняя дизайнер белья Эмимай Панайи потеряла восемь стоунов (50,8 килограмм) после мини-операции по шунтированию желудка. Эту процедуру мать двоих детей сделала в июле 2021 года, потому что почувствовала неудовлетворение своим внешним видом и неуверенность в себе, а другие способы сбросить вес не работали.

Как передает Express.co.uk, Эмимай удалось кардинально похудеть всего за пять месяцев. Женщина заявила, что благодаря трансформации ее психологическое состояние улучшилось, ведь ранее она стеснялась своего тела.

"Сколько себя помню, я осознавала свой вес. Так что это длилось десятилетиями. Я помню, как избегала камер и постоянно стеснялась", – призналась дизайнер.

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Процедура мини-шунтирования желудка помогает похудеть двумя способами. Во-первых, резко сократить количество пищи, которую можно съесть за один раз, до здорового размера порции. Во-вторых, уменьшить количество калорий, которые поглощает организм.

Результат такой процедуры для каждого человека будет разным, но большинство пациентов могут рассчитывать, что через шесть месяцев они потеряют около половины своего лишнего веса, пишет Express.co.uk. А через год худеющие могут сбросить до 65% лишних килограммов.

Эмимай до операции пробовала другие способы похудеть, но ничего не помогало. "Я перепробовала все диеты, а также упражнения и терапию", – заявила она.

Дизайнер призналась, что решилась на мини-шунтирование после многих лет неудачных диет и нездорового отношения к еде, а также потому, что ее вес продолжал расти.

"Будучи занятой мамой двух маленьких мальчиков, мое здоровье должно было быть в приоритете, чтобы быть здесь ради их будущего", – сказала Эмимай.

Она подчеркнула, что это хирургическое вмешательство не рекомендуется для всех, и каждый человек должен тщательно рассмотреть все варианты похудения и проверить состояние здоровья. Сама она о процедуре не жалеет.

"Я чувствую себя фантастически. Мое психическое благополучие взлетело до небес. У меня сейчас такая ясность ума, ведь я теперь не поглощена мыслями о еде и виде своего тела", – заявила женщина.

Она добавила, что в новом весе может играть со своими детьми, ходить без боли и снова танцевать всю ночь напролет. "Это придало мне такую ​​уверенность. Я так благодарна за это", – сказала Эмимай.

Как писал OBOZREVATEL, ранее диетологи назвали самые вредные продукты, которые мешают похудеть. Эта еда оказывает вредное воздействие на организм и ее лучше исключить из рациона.