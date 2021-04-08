Женщина месяц делала планку и показала свои изменения. Фото

36-летняя Юлия Будняцкая решила в течение месяца стоять в планке и добилась неплохих результатов. Таким образом женщина подкачалась, похудела и стала больше любить себя.

По началу она стояла в планке дважды в день – утром и вечером, и при этом добавляла по несколько секунд. На седьмой день эксперимента у Юлии уменьшилась талия на один сантиметр, а в весе было минус 1,3 кг, пишет издание Wday.

Ладони ровно под плечами, опора на все четыре конечности сразу. Локти нужно чуть согнуть, чтобы снять нагрузку с суставов и направить ее на мышцы предплечья. Для уменьшения нагрузки на поясницу следует подтянуть лобковую кость на себя, а пяточки толкать назад.

Как рассказала Юлия, спустя три недели у нее было еще минус два сантиметра в талии. В конце своего эксперимента женщина сделала выводы, что время планки можно и нужно увеличивать, и за месяц с нуля можно выйти на полторы-две минуты

По словам Юлии, благодаря общему улучшению метаболизма, планка помогла ей снизить вес на два кг, хотя она не сидела на специальной диете. Также объем талии женщины уменьшился на пять см.

"Это круто, заметно и просто заряжает продолжать тренировки. И еще один результат, не замеряемый: я безумно горжусь и довольна собой", – подытожила Юлия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, житель Индии Дипак Ахуджа, ранее весивший 90 килограммов, ел по пять лепешек в день и регулярно тренировался, в результате чего за десять месяцев ему удалось похудеть на 16 кг.