Жінка місяць робила планку і показала свої зміни. Фото

36-річна Юлія Будняцька вирішила протягом місяця стояти у планці і домоглася непоганих результатів. У такий спосіб жінка підкачалася, схудла і стала більше любити себе.

Спочатку вона стояла у планці двічі на день – вранці та ввечері, і до того ж додавала по кілька секунд. На сьомий день експерименту у Юлії зменшилася талія на один сантиметр, а у вазі було мінус 1,3 кг, пише видання Wday.

Долоні рівно під плечима, опора на всі чотири кінцівки відразу. Лікті потрібно трохи зігнути, щоб зняти навантаження з суглобів і направити її на м'язи передпліччя. Для зменшення навантаження на поперек слід підтягнути лобкову кістку на себе, а п'ятки штовхати назад.

Як розповіла Юлія, через три тижні у неї було ще мінус два сантиметри в талії. Наприкінці свого експерименту жінка зробила висновки, що час планки можна і потрібно збільшувати, і за місяць з нуля можна вийти на півтори-дві хвилини

За словами Юлії, завдяки загальному поліпшенню метаболізму, планка допомогла їй знизити вагу на два кг, хоча вона не сиділа на спеціальній дієті. Також об'єм талії жінки зменшився на п'ять см.

"Це круто, помітно і просто заряджає продовжувати тренування. І ще один результат, який не замірюється: я шалено пишаюся і задоволена собою", – підсумувала Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, житель Індії Діпак Ахуджа, який раніше важив 90 кілограмів, їв по п'ять коржів на день і регулярно тренувався, у результаті чого за десять місяців йому вдалося схуднути на 16 кг.