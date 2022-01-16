Замедляет старение? Почему голливудские звезды обожают щелочную диету и в чем ее суть

Катерина Малай
Диета и фитнес
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Замедляет старение? Почему голливудские звезды обожают щелочную диету и в чем ее суть

Всемирно известные голливудские звезды, такие как Дженнифер Энистон, Гвинет Пелтроу, Эль Макферсон и даже Виктория Бекхэм не скрывают свое увлечение щелочной диетой. По их словам, именно правильно подобранный рацион помог знаменитостям сохранить молодость и фигуру.

В частности, жена известного футболиста уже не один год питается по книге Honestly Healthy Alkaline Programme, где автор рекомендует выбирать пищу, которая попадая в организм, становится щелочеобразующей, пишет Marie Сlaire. OBOZREVATEL расскажет, что представляет собой щелочная диета и чем она полезна (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Виктория Бекхэм уже не один год питается по книге Honestly Healthy Alkaline Programme
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Считается, что организм работает оптимально, если сохраняется кислотно-щелочной баланс, поэтому повышение любого из двух факторов может спровоцировать дефицит минералов и микроэлементов, накопление жира, снижение иммунитета и других проблем.

Отталкиваясь от утверждения поклонников щелочной диеты, большинство продуктов на магазинных полках именно кислотнообразующие, поэтому нужно их исключить, добавив больше щелочных продуктов.

В перечень щелочнообразующих продуктов выходят: овощи, ягоды и фрукты, лимон, лайм, помидоры, грейпфрут, гранат, сырой шпинат, орехи, водоросли, зелень, крупы, бананы, изюм и другие сухофрукты, свежий имбирь, кокосовое и миндальное молоко, масло виноградных косточек, авокадо и другие.

Дженнифер Энистон выбрала для субе щелочную диету

В то же время "плохой" пищей считается мед, все изделия из муки, белый рис, грибы, кетчуп, горчица, искусственные подсластители, сладости, кофе, газированные напитки, черный чай и практически весь алкоголь. Также поклонники щелочной диеты сокращают количество продуктов животного происхождения.

Виктория Бекхэм так крепко "подсела" на щелочные продукты, что придерживается такого рациода дня, где 80% составляют ощелачивающие продукты и только 20% – кислотообразующие. Однако большинство специалистов советуют поделить свое меню на 2/3.

"Если вы активно худеете, в крови образуется множество продуктов распада, и щелочная еда может способствовать дополнительной детоксикации", – отметила Ирина Турчинская, диетолог Центра здоровья "Премиум клуб Wellness Daily Live".

Гвинет Пэлтроу питается по принципам щелочной диеты

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