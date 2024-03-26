Ты никогда не похудеешь, если... Анита Луценко назвала 6 ошибок, которые совершают многие женщины

Украинский звездный тренер Анита Луценко назвала шесть ошибок, которые допускают люди, когда пытаются сбросить лишний вес. Большинство из них распространены среди женщин и часто остаются без внимания.

Почти все эти проблемы зависят от силы воли и собственного желания. Луценко соответствующий список опубликовала в Instagram.

Если выполнять эти вещи, фигуру мечты можно увидеть нескоро:

"Если будешь видео с тренировками просто сохранять, а не делать".

Часто происходит такое, что идеальное видео с тренировкой найдено, а времени на самое занятие не хватает или нет желания. Важно возвращаться в выбранные тренировки и работать нас своим телом.

"Если постоянно будешь ставить себе цели похудеть быстро".

Похудение – это медленный и монотонный процесс, поэтому здесь нужно только запастись терпением и работать над идеальной собой.

"Если 3 дня на строгой диете и 4 дня обжорства вместо нормального постоянного [питания] и без перекусов".

Сбалансированный рацион очень важен для функциональной работы организма.

"Если будешь вместо смены своих мелких ежедневных привычек – покупать и надеяться на таблетки для похудения".

Работа над собой – большая часть вклада в идеальную фигуру.

"Если будешь воспринимать лишний вес только как эстетическую проблему, а не комплексную проблему".

Хорошее тело зависит не только от внешних форм и количества жира, но и от состояния всего организма.

"Если будешь обращать внимание на мелкие моменты, влияющие на похудение на 0,00001%, и игнорировать базовые правила, влияющие на 98% на процесс".

Зацикленность на мелочах не сможет привести к качественному результату.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко рассекретила семь простых ежедневных вещей, вызывающих отеки. Тренер также назвала причины, по которым следует обратиться к врачу.

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