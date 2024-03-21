Фитнес-тренер Анита Луценко назвала 7 простых причин, которые провоцируют отеки: в каких случаях следует обращаться к врачу

Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала про причины отеков, о которых вы могли не догадываться. Эксперт также назвала случаи, при которых стоит обратиться к врачу.

Именно специалист поможет преодолеть такую проблему, леча непосредственно почки, а не злоупотребляя таблетками. "То есть, если вы понимаете, что у вас аномальные отеки, то к врачу", – написала Луценко на своей Instagram-странице. Почему же возникают отеки?

Крепатура

Так называют "воспаление" мышц, что становится причиной отека. В результате, такое состояние может держаться несколько дней. "Может быть вес плюс и увеличенный объем", – написала инфлюэнсер. В этом случае следует просто подождать.

Соль

Из-за продуктов с большим содержанием соли, например соленых огурцов, селедки, фастфуда, могут возникать отеки. Луценко объясняет, что здесь тоже следует переждать.

Менструация

"Месячные, отек в этот период – это тоже нормально. Подождать", – говорится в сообщении.

Малоподвижный образ жизни

Разрешением этой проблемы станет физическая активность. В частности, старайтесь проходить 7-10 тысяч шагов в день, вставать и делать разминку. Также попробуйте добавить 10-минутную зарядку каждое утро.

Варикоз

"Варикоз – тяжелые ноги. Идем к врачу флеболога и решаем проблему", – рекомендует эксперт.

Слишком много или мало воды

В таком случае следует скорректировать количество воды, которое вы выпиваете каждый день. "Ориентир на мочу. Должна быть ни прозрачной, ни темно-желтой. Решение этих вопросов путем мочегонных не является рациональным", – подчеркнула Луценко.

Безуглеводные диеты

Когда после такой диеты вы съедите углеводы, это может привести к ощущению "залитости".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как получить идеальный пресс к лету: 5 эффективных упражнений от Аниты Луценко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!