Какие продукты нельзя есть вместе: диетолог развеяла популярные мифы

Диетолог Юлия Поворознюк развеяла популярные мифы о том, какие продукты нельзя есть вместе. Специалист объяснила, что сочетание томатов и огурцов во время одного приема пищи не является вредным, как уверены многие. Наоборот, это большой миф. Эти продукты спокойно можно сочетать между собой. Главное – в меру (150 граммов за один прием пищи).

Об этом эксперт рассказала в эфире телеканала OBOZREVATEL. По ее словам, у человека может возникнуть так называемая перекрестная аллергическая реакция на несколько видов овощей и фруктов сразу (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Также Юлия Поворознюк дала несколько советов :

Мясо и сыр – еда, которую лучше употреблять отдельно. Сочетание этих продуктов может привести к снижению усвоения организмом как железа, так и кальция. Также мясо нежелательно сочетать с кефиром.

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Белковые продукты лучше всего усваиваются с большим количеством зелени.

После сытного обеда или ужина не стоит добавлять в рацион сладкое – это уже будет лишним.

Окрошка – хороший ферментированный продукт, в который не нужно добавлять копчености. Окрошка может быть с кефиром, айраном, бобовыми. И, конечно, зелень и огурцы. На 200-250 грамм окрошки может быть 1-2 кусочка хлеба.

За один прием пищи не следует употреблять много овощей и фруктов. Это может привести к вздутию живота и вызвать дискомфорт.

"За один раз старайтесь съедать немного сырых овощей и фруктов. 100-150 граммов будет вполне достаточно", – добавила также Юлия Поворознюк.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что самой опасной закуской для тех, кто хочет похудеть, являются картофельные чипсы. Согласно исследованиям, при регулярном потреблении чипсов люди склонны набирать вес. Дело не только в калорийности чипсов – многим людям сложно ограничиться одной рекомендованной порцией этого продукта.