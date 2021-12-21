Сбросившая 35 килограммов голливудская актриса показала себя в облегающих штанах. Фото до и после

Актриса Ребел Уилсон, похудевшая более чем на 35 килограммов за последние 18 месяцев, показала стройную фигуру в total black-луке на гламурной рождественской фотосессии. 41-летняя звезда продемонстрировала, как выглядит ее "новое" тело в облегающих брюках, расшитых пайетками, и топе с перьями.

Новое фото знаменитость обнародовала в своем аккаунте в Instagram. Она позировала на фоне украшенной елки, заставленной огромным количеством подарков в коробках с бантиками.

Как передает Daily Mail, за последний год Ребел совершила невероятные успехи в снижении веса. Она с гордостью заявляла, что достигла своей цели похудеть на 35 килограммов.

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По данным СМИ, звезда соблюдала диету по методу австрийского врача Франца Ксавьера Майера. Это означает исключение из рациона продуктов, к которым у человека пищевая непереносимость, а снижение количества сахара. При этом поощряется употребление цельных продуктов. Под запретом у актрисы были не только сладости, но и алкоголь и кофеин.

Во время активного похудения знаменитость употребляла максимум 1500 калорий в день. Следуя методу Майера, ей было необходимо 40 раз пережевывать пищу перед проглатыванием и не пить воду во время еды. Последний пункт необходим, чтобы не разбавлять кислоты и ферменты, необходимые для работы пищеварения.

Позже, достигнув веса в 75 килограммов, Ребел перешла в "фазу поддержания" и начала потреблять 2000-2500 калорий в день, но в то же время много тренировалась.

Сообщается, что Уилсон несколько недель провела на австрийском оздоровительном курорте Vivamayr у подножия Альп. Заведение специализируется на детокс-программах, а его частыми гостьями являются супермодели Карли Клосс, Кейт Мосс, актриса Элизабет Херли и другие известные личности.

В Vivamayr предлагают разработку индивидуальных систем питания, массажей, обертывания, плавания, йоги.

Ребел также рассказывала журналистам, что у нее появилась любовь к пешим прогулкам. По информации СМИ, актриса занимается спортом с личным тренером до шести раз в неделю и в целом увеличила физические нагрузки.

Актриса поясняла свое желание сбросить вес в частности тем, что она в будущем хочет родить ребенка при помощи ЭКО, пишет Cosmopolitan.

"Это очень сложная тема для меня, но я постараюсь ответить как можно проще. Изначально я решила сбросить вес даже не для себя, а ради ребенка. Похудение даст мне больше шансов заморозить качественные яйцеклетки", – призналась австралийка.

Коротко о знаменитости:

Ребел Уилсон – 41-летняя австралийская актриса, стендап-комедиантка, сценарист и продюсер. Начала свою карьеру с участия в австралийских комедийных шоу, затем дебютировала в США с ролью в фильме 2011 года "Подружки невесты".

Прорыв в ее актерской карьере произошел в 2012 году после ролей в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

Уилсон, будучи 32-летней, возглавила список 30 Under 30 журнала Forbes в категории тридцати наиболее перспективных в Голливуде.

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