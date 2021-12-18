5 секретов похудения Кристины Агилеры, которая сбросила почти 40 кг

Певица Кристина Агилера 18 декабря отмечает день рождения. Поп-исполнительнице исполнился 41 год. Ее таланту, сокрушительной харизме и невероятно стройной фигуре завидуют все поклонницы. Однако немногие знают, что звезда несколько лет назад весила на полсотни килограммов больше.

Впервые певица решила похудеть в 2009 году ради роли в фильме "Бурлеск". Но впоследствии она снова набрала потерянный вес из-за провала дебютной киноленты, развода, стресса и рождения второго ребенка. После этого обладательнице "Грэмми" удалось потерять 38 килограммов менее чем за год.

OBOZREVATEL решил рассказать о секретах идеальной фигуры Кристины Агилеры.

Агилера лишилась стресса

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Кристина Агилера осознала, что стресс является одной из причин ее лишнего веса. Звезда снизила напряженность на работе, отказалась от нескольких телепроектов и начала посещать психолога.

Лучшим способом снять стресс певица считает секс – об этом она заявила в интервью журналу Maxim в 2013 году.

Йога

Кристина Агилера рассказала журналу Women's Health, как она снимает стресс йогой. Звезда считает, что в йоге сила. "Я годами жила в бизнесе, где много борьбы и конкуренции. Йога обеспечивает здоровое состояние души", – поделилась исполнительница.

Низкоуглеводная диета

Агилера полностью изменила свой образ жизни и ест всего 1600 калорий в день. Она платит компании "The Fresh Diet", которая снабжает ее здоровой пищей ежедневно. В рацион поп-дивы входят каши с фруктами на завтрак, теплый салат на обед и тунец на ужин. Иногда она балует себя десертом, например яблочным чизкейком.

Силовые тренировки

Агилера тренируется в спортзале через день. Сначала она 15 минут разминается на беговой дорожке. После этого тренировка состоит из силовых нагрузок. Кристина делает все упражнения по три подхода: жим груди, упражнения на трицепс, скручивание, подъем ног, выпады и приседания. Все это артистка выполняет под контролем профессионального тренера.

Режим питания и тренировок

Кристина Агилера избавилась от вредных привычек, а во многих интервью она говорит, что "улучшила образ жизни". Певица употребляет сахар только природного происхождения, а также пытается есть меньше трудноусвояемых углеводов и жиров. Сложнее всего для нее было отказаться от калорийных ресторанных блюд. Звезда ограничила алкоголь, который ранее на нее губительно действовал. Поп-дива не позволяет себе лениться и пропускать тренировки. Даже во время тура она работает над фигурой благодаря онлайн-урокам.

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