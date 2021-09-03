Диета по методу Майера: как Ребель Уилсон удалось похудеть на 20 кг. Фото до и после

Катерина Малай
Катерина Малай
Диета и фитнес
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Диета по методу Майера: как Ребель Уилсон удалось похудеть на 20 кг. Фото до и после

Австралийская актриса и стендап-комик Ребель Уилсон поразила интернет новыми фотографиями – она похудела на 20 кг. Женщина рассказывает, что такого результата ей удалось достичь с помощью диеты по методу Майера.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, артистка выбрала не жесткие диеты и изнурительные физические упражнения, а малоизвестный план питания (Чтобы посмотреть фотографии до и после, доскрольте до конца страницы).

Метод врача Франца Ксавера Майера существует уже более ста лет. Его суть – улучшение "здоровья кишечника" путем исключения определенных продуктов из рациона. Кроме этого, есть несколько правил, которые нужно соблюдать для эффективности такой диеты.

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Правила метода Майера:

• Самый сытный прием пищи должен быть в начале дня;

• Нужно закончить есть, как только почувствуете себя сытыми;

• Нельзя пить воду после еды;

• Пережевывать каждый кусочек нужно 40-60 раз.

• Последний прием пищи должен быть до 19:00.

На начальном этапе нужно полностью исключить кофеин и сахар, а также ограничить употребление молочных продуктов и глютена. В рационе должны преобладать так называемые "щелочные продукты": яблоки, апельсины, бананы, ягоды, груши, сливы, капуста, грибы, лосось, форель, тофу, индейка, баранина, овес, гречка, пшено, миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена кунжута, конопли, семена льна, кокосовое масло, оливковое масло, вода, зеленый чай, перец, корица, куркума, кинза и петрушка.

Напомним, что изначально диета по методу Майера была рассчитана на 14 дней и давала своеобразное начало в изменении пищевых привычек. Люди, видя небольшой положительный результат, продолжали придерживаться этих правил и значительно теряли вес.

Сертифицированный диетолог со степенью магистра наук Ким Боуман считает, что такой диеты нельзя придерживаться долго, поскольку она исключает слишком много необходимых продуктов.

Ребель Уилсон до похудения
Ребель Уилсон до того, как потеряла 20кг
Ребель Уилсон после похудения
Ребель Уилсон в своем самом маленьком весе

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