Диета по методу Майера: как Ребель Уилсон удалось похудеть на 20 кг. Фото до и после

Австралийская актриса и стендап-комик Ребель Уилсон поразила интернет новыми фотографиями – она похудела на 20 кг. Женщина рассказывает, что такого результата ей удалось достичь с помощью диеты по методу Майера.

Об этом она сообщила в своем Instagram. Для того, чтобы сбросить лишние килограммы, артистка выбрала не жесткие диеты и изнурительные физические упражнения, а малоизвестный план питания (Чтобы посмотреть фотографии до и после, доскрольте до конца страницы).

Метод врача Франца Ксавера Майера существует уже более ста лет. Его суть – улучшение "здоровья кишечника" путем исключения определенных продуктов из рациона. Кроме этого, есть несколько правил, которые нужно соблюдать для эффективности такой диеты.

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Правила метода Майера:

• Самый сытный прием пищи должен быть в начале дня;

• Нужно закончить есть, как только почувствуете себя сытыми;

• Нельзя пить воду после еды;

• Пережевывать каждый кусочек нужно 40-60 раз.

• Последний прием пищи должен быть до 19:00.

На начальном этапе нужно полностью исключить кофеин и сахар, а также ограничить употребление молочных продуктов и глютена. В рационе должны преобладать так называемые "щелочные продукты": яблоки, апельсины, бананы, ягоды, груши, сливы, капуста, грибы, лосось, форель, тофу, индейка, баранина, овес, гречка, пшено, миндаль, грецкие орехи, семена чиа, семена кунжута, конопли, семена льна, кокосовое масло, оливковое масло, вода, зеленый чай, перец, корица, куркума, кинза и петрушка.

Напомним, что изначально диета по методу Майера была рассчитана на 14 дней и давала своеобразное начало в изменении пищевых привычек. Люди, видя небольшой положительный результат, продолжали придерживаться этих правил и значительно теряли вес.

Сертифицированный диетолог со степенью магистра наук Ким Боуман считает, что такой диеты нельзя придерживаться долго, поскольку она исключает слишком много необходимых продуктов.

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