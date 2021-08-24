Женщина похудела на 63 кг и раскрыла свой секрет успеха. Фото до и после

45-летняя Сара Армстронг (Sara Armstrong) похудела на 63 килограмма за семь месяцев и рассказала, как ей это удалось. Она начала регулярно заниматься спортом, а ее ежедневное меню в основном состояло из овощей и салатов.

Жительница шотландского города Локерби объяснила, что проблемы с лишним весом появились из-за фибромиалгии – это хроническое заболевание, которое вызывает боль во всем теле. Также у нее была астма. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Ранее вес женщины был 146 килограммов, сейчас – 83. Решение о своей трансформации она приняла в тот момент, когда не смогла влезть в новые вещи, заказанные в интернете.

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"Я стала питаться строго по три раза в день и позволяла себе только один перекус", – объяснила подробнее Армстронг.

Позднее женщина приобрела беговую дорожку и эллиптический тренажер. Она каждый день занималась физическими нагрузками.

Первые результаты Армстронг смогла заметить, когда старая одежда стала ей велика и она отправилась в магазин за обновками. Даже обручальное кольцо пришлось уменьшать, поскольку оно тоже больше не подходило по размеру.

Сара рассказала, что после того, как она похудела на 63 килограмма, она стала чувствовать себя совершенно по-другому. Женщина перестала страдать от хронических болей, и приступы астмы стали случаться у нее намного реже.

"Теперь я полна жизни! Некоторые знакомые не узнают меня, когда встречают на улице. Я как будто вернулась назад во времени", – резюмировала Армстронг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мелисса Тимме, которая похудела на 40 килограммов, призналась, что после своей трансформации перестала узнавать себя на старых фотографиях. Она добавила, что много тренировалась, поэтому результат не заставил себя ждать.