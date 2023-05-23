Могут быть вредны: 5 худших диет, которые не стоит выбирать, и чем они могут угрожать

Существует множество диет, которые обещают помочь похудеть быстро и эффективно. Однако далеко не все из них полезны для здоровья и имеют научно обоснованные подходы к питанию. Напротив, некоторые диеты могут вызвать дефицит питательных веществ и приводить к риску различных заболеваний.

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О том, какие диеты считаются худшими для похудения, OBOZREVATEL рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер. По словам специалистки, диеты для похудения могут быть вредны, поскольку они часто приводят к дефициту белков, жиров или углеводов, в которых наш организм нуждается.

Кроме того, они могут создавать дополнительный стресс для человека. В частности, снижение уровня глюкозы в крови и, как следствие, чувство усталости и слабости. Также диеты могут быть слишком ограничены в разнообразии продуктов и количестве калорий, что может привести к недостатку энергии для осуществления повседневных действий.

Палео диета

Палео диета, также известная как диета палеолита или диета охотников-собирателей, базируется на убеждении, что наиболее полезная пища для человека – это та, которую наши предки употребляли в эпоху палеолита, около 2,5 миллиона лет назад.

Это означает, что диета палео включает в себя продукты, которые были доступны в те времена: мясо, рыбу, яйца, фрукты, овощи и орехи, а также исключает из рациона продукты, которые были введены в питание позже – зерновые, молочные продукты, сахар и промышленно переработанные продукты.

Ученые, исследовавшие влияние палео диеты на здоровье, заявляли о положительных результатах в снижении веса и кровяного давления. Однако некоторые исследования также указывают на негативные последствия. Например, диета может привести к недостаточному потреблению кальция и витамина D, которые мы получаем в основном из молочных и зерновых продуктов. Кроме того, эксперты считают, что исключение некоторых продуктов может привести к недостаточному потреблению углеводов, что может стать причиной снижения уровня энергии.

Диета Дюкана

Диета Дюкана является одной из самых популярных диет для похудения, особенно в Европе. Она возникла во Франции и базируется на высоком содержании белка и ограничении углеводов и жиров.

Принцип диеты Дюкана состоит в четырех этапах:

Атака: ограничение рациона до продуктов с высоким содержанием белка (яйца, мясо, рыба, морепродукты и нежирные молочные продукты) на период от 2 до 7 дней. Круиз: продолжение потребления продуктов с высоким содержанием белка чередованием с овощами на период достижения желаемого веса. Фиксация: постепенное добавление жиров и углеводов в рацион в течение 10 дней. Стабилизация: содержание нового веса путем сохранения питания, основанного на высоком содержании белка и ограничении жиров и углеводов.

Однако диета Дюкана не является безопасной и эффективной для похудения. Исследования показали, что высокое содержание белка в рационе может повлечь за собой нарушение функций почек, печени и сердечно-сосудистой системы, а также ухудшение состояния зубов и костей. Кроме того, такая диета может привести к дефициту важных питательных веществ, таких как витамины и минералы, из-за ограничения употребления фруктов и овощей.

"Мастер очистки"

Диета "мастер очистки" также известна как "лимонадная диета" заключается в потреблении специального напитка, содержащего лимонный сок, кленовый сироп, перечный порошок и воду в течение 10 дней. При этом от еды полностью отказываются.

Поклонники этой диеты утверждают, что она помогает очистить организм от токсинов, улучшить здоровье, снять усталость и улучшить настроение. Однако научных доказательств безопасности и пользы этой диеты нет.

Некоторые исследования показали, что потребление лимонного сока может обладать определенными полезными свойствами для здоровья, такими как снижение риска развития болезней сердца и диабета. Однако ограничение употребления пищи может привести к дефициту необходимых питательных веществ.

Диета "мастер очистки" также может иметь определенные побочные эффекты, такие как головные боли, головокружение, гипогликемия (низкий уровень сахара в крови), дегидрация, нарушение электролитного баланса, проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Диета по группе крови

Диета по группе крови – это диета, которая базируется на идее того, что группы крови имеют различные пищевые потребности. Ее принцип состоит в том, что группы возникли в результате эволюции и имеют разные приспособления к пищевым продуктам.

Каждой группе крови приписывается свой собственный список продуктов, которые можно употреблять, и продукты, которых нужно избегать. Например, согласно диете, люди с группой крови О (I) должны больше питаться мясом, рыбой и овощами, а избегать зерновых, некоторых фруктов и молочных продуктов.

Люди с группой крови А (II) должны больше питаться овощами, фруктами и зерновыми, избегая мясных и молочных продуктов.

Хотя такая диета получила популярность, научных доказательств для ее поддержки нет. Ученые доказали, что группа крови не влияет на то, какие продукты следует потреблять. Некоторые научные исследования также показали, что такая диета не эффективна для похудения и может привести к дефициту важных питательных веществ.

Кроме того, она может быть трудной для соблюдения, поскольку ограничивает многие пищевые продукты, которые важны для обеспечения надлежащего уровня питательности и здоровья.

Безглютеновая диета

Безглютеновая диета исключает из рациона пищевые продукты, содержащие белок глютена. Глютен встречается в пшенице, ячмене и других зерновых культурах. Диета была первоначально разработана для лечения целиакии – аутоиммунного заболевания, вызывающего воспаление и повреждение тонкой кишки, когда человек потребляет глютен. Однако, она стала популярной в более широкой массе из-за веры в то, что безглютеновая диета способствует общему здоровью и может помочь потерять вес.

Безглютеновая диета полезна для людей с целиакией, аллергией на глютен или другими заболеваниями, связанными с глютеном. Это действительно может улучшить их здоровье и помочь избежать серьезных осложнений. Однако для людей, не имеющих этих заболеваний, она не имеет никакой доказательной пользы для здоровья и может даже привести к недостаточному потреблению клетчатки.

Более того, исключение из рациона пищевых продуктов с глютеном уменьшает разнообразие питания. Также стоит отметить, что многие безглютеновые продукты, доступные на рынке, содержат больше сахара и жиров, чтобы компенсировать отсутствие глютена, поэтому потребление их может привести к увеличению количества калорий.

Важно помнить, что нет универсальной диеты, подходящей для всех людей. Индивидуальные потребности и условия каждого человека могут отличаться, поэтому перед началом любой диеты важно проконсультироваться с врачом или диетологом.

Лучший подход к питанию заключается в том, чтобы употреблять разнообразную пищу из всех групп продуктов, по мере возможности ограничивать продукты с высоким содержанием сахара, насыщенных жиров и натрия, а также следить за размерами порций и калорийностью пищи.

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