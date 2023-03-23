Дефицит цинка: чем он опасен для женщин и мужчин и где искать полезный микроэлемент

Цинк считается ключевым компонентом для поддержания здоровья иммунной системы, роста и развития клеток и некоторых ферментных процессов в организме человека. Но часто люди забывают об этой важной составляющей и не получают достаточное количество цинка из пищи.

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Его дефицит может обернуться неприятными последствиями как для мужчин, так и для женщин. О том, зачем организму нужен цинк и в каких продуктах его достаточно, OBOZREVATEL рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

Цинк влияет на способность к восстановлению клеток, что является важным процессом для здоровья кожи, волос и ногтей. В то же время его недостаток может иметь опасные последствия, в частности, повышение риска инфекционных заболеваний, таких как ОРВИ, грипп и т.д.

По словам врача, дефицит цинка также может влиять на репродуктивную систему. У мужчин это может привести к уменьшению количества сперматозоидов и снижению их подвижности.У женщин может повлиять на надлежащее развитие плода и процессы лактации.

Цинк содержится в мясе, рыбе, молочных продуктах, семенах, орехах и зернах. Следует также заметить, что вегетарианцы и веганы более склонны к дефициту цинка из-за ограниченности их диеты.

Впрочем, как и с другими микроэлементами, превышение нормы цинка может быть вредным для организма. В частности, загрязнение окружающей среды приводит к чрезмерному накоплению цинка в почве и воде, что может загрязнять продукты питания и увеличивать риск отравления, подчеркнула Ульяна Вернер.

"В случае ощущения определенных симптомов, которые могут быть связаны с недостаточным уровнем цинка в организме, таких как общая слабость, ухудшение состояния кожи и волос, потеря аппетита и снижение веса, важно обратиться к врачу для обследования и определения оптимального уровня микроэлемента в организме", – добавила врач.

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