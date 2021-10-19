Многодетная мать похудела на 33 кг и изменилась до неузнаваемости. Фото до и после

35-летняя австралийка из Сиднея, мать троих детей Мэгги Скамвугерас похудела на 33 килограмма без марафонов и изнурительных тренировок. Благодаря диете, она изменилась до неузнаваемости.

Мэгги носила одежду 22-го размера (по австралийским меркам) и питалась полуфабрикатами, сладкими и солеными закусками, а также едой быстрого приготовления на вынос, пишет Daily Mail. Однажды женщине стало трудно передвигаться, и у нее появилась боль в коленях и лодыжках (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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После рождения третьего ребенка она приняла решение поменять свой образ жизни.

"Я посмотрела на фотографии, и мне показалось, что я смотрю на незнакомца. Человек, на которого я смотрела, был не тем человеком, которого я чувствовала внутри", – рассказывает Мэгги.

По ее словам, кетогенные или низкоуглеводные продукты привели ее к тому, что она отказалась от сахара, но стала употреблять продукты с высоким содержанием жиров. За 9 месяцев она похудела до 12 размера (по австралийским меркам).

Мэгги вспоминает, что до ее невероятной потери веса, она питалась тем, что ей нравилось, не осознавая питательной ценности.

"Я была поймана в ловушку собственного тела и кричала, чтобы меня выпустили. Мое тело меня подводило. Когда я ходила, у меня болели колени и лодыжки, и я не могла бегать и играть со своими тремя прекрасными маленькими девочками. Это было самой большой болью и стало моим самым большим "почему"", – рассказывает Скамвугерас.

Мэгги отмечает, что пробовала огромное количество диет, которые по ее словам, не помогали ей. Изменения в теле заметила ее мама, когда та попробовала кето-диету. За девять месяцев она скинула 10 килограмм, а вскоре добилась еще большего результата.

Теперь Мэгги работает фитнесс-тренером и оглядываясь назад говорит, что чувствовала себя "некомфортно" в собственном теле.

"Когда я вижу фотографии "до" и "после", мне становится грустно, что я действительно не осознавала, как много я упускала в жизни. Как будто моя жизнь была фильмом, и я просто смотрела, как она проходит, а не играла в нем какую-то роль", – сказала она.

Мэгги дала небольшой совет тем, кто хочет похудеть.

"Нет никаких быстрых решений, но если вы найдете что-то, что вам нравится, что заставляет вас чувствовать себя хорошо, и что вы можете выдержать, у вас будет больше шансов придерживаться этого и вести более здоровый образ жизни", – подытожила Мэгги.

Справка.

Кето-диета – режим питания с низким содержанием углеводов и высоким процентом жиров. Как обещают создатели такого варианта питания, диета поможет снизить уровень сахара в крови, повысить чувствительность к инсулину, улучшить самочувствие и похудеть за счет изменения метаболизма.

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