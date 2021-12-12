Как уменьшить тягу к сладкому: врач назвал топ-9 специй, которые могут спасти от 'зависимости'

Сахарная зависимость может спровоцировать несколько опасных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет и проблемы с сердцем. Сладости влияют на мозг подобно наркотикам и даже могут вызвать привыкание.

Как обуздать нездоровую тягу к сахару и беспроблемно исключить его из рациона, рассказало издание Hindustan Times. Организм действительно может очень привыкать к сладостям.

Внезапный отказ от них может вызвать целый ряд негативных последствий, например, головную боль, усталость, ухудшение настроения и даже судороги. Однако безопасно разорвать эту токсическую связь можно с помощью специальной диеты и специй, которые к тому же оказывают противовоспалительное действие и регулируют уровень инсулина.

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Как отмечает доктор по биомедицине в Гарвардском университете Канчан Коя, рафинированный сахар провоцирует целый ряд проблем со здоровьем. Неконтролируемое его потребление может привести к ожирению, проблемам с кишечником, воспалениям и ускорению старения клеток.

По ее словам, губительную зависимость можно преодолеть благодаря диете, которая будет состоять из большого количества натуральных продуктов, овощей и фруктов. Также очень важно хотя бы на короткий срок исключить рафинированный сахар из своего рациона.

Это может показаться сложным, ведь когда человек ест сладости, это приводит к резкому росту уровня сахара в крови. Организм реагирует на это выбросом инсулина, стабилизирующего его, формирующего замкнутый круг. Из-за инсулина уровень сахара в крови может упасть ниже требуемого уровня. Именно это и приводит к тому, что тело хочет еще больше сладкого, чтобы "нормализовать" уровень сахара в крови, подчеркнула эксперт.

Коя рассказала, что правильное питание и полезная еда, может помочь ситуации. Ведь натуральные продукты способны восстановить чувствительность к инсулину. К тому же, такая диета поможет нормализовать биохимию мозга. Дело в том, что натуральная пища не приводит к выбросам дофамина, которые и формируют зависимость от сладкого.

Поэтому отказ от сахара и правильное питание поможет оборвать эти "цепи зависимости", которые сформировались в мозге.

Эксперт по здоровью из Гарварда предлагает добавить в рацион специи, способные уменьшить вредную зависимость от сладкого:

Черный перец: пиперин, содержащийся в этой специи, обладает мощным противовоспалительным действием и улучшает пищеварение.

Кориандр: улучшает секрецию инсулина и уменьшает вред свободных радикалов в клетках, производящих инсулин.

Кардамон: благодаря своему цветочному вкусу и приятному запаху помогает снизить потребность в добавлении сахара.

Сумах: еще одно очень эффективное противовоспалительное средство.

Куркума: специя не только предотвращает воспаления, но и прекрасно поддерживает целостность слизистой.

Мускатный орех: распространенный кулинарный ингредиент известен своими противовоспалительными свойствами.

Гвоздика: высокое содержание нигрицина в этой специи улучшает чувствительность организма к инсулину.

Каенский перец/паприка: наличие капсаицина в нем сдерживает воспаление и улучшает состояние микрофлоры в кишечнике человека.

Корица: содержит коричный альдегид, который оказывает противовоспалительное действие и улучшает передачу инсулина. К тому же, потребление натуральной корицы помогает снизить уровень токсинов в печени.

Как сообщал OBOZREVATEL, чрезмерное употребление сладких напитков губительно влияет на здоровье и может сократить продолжительность жизни. Человек может умереть от тяжелых болезней.