Меня часто спрашивают, можно ли кушать рис при похудении⁣⁣⠀

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Мой ответ: “Можно!”⠀Но прошу учесть некоторые нюансы.⁣⁣⠀

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Мы должны знать, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы зависит его гликемический индекс. Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс⠀

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Медленные углеводы в продуктах с низким ГИ дают ощущение сытости на более длительный срок и не провоцируют нас на переедание резким скачком уровня сахара в крови.⁣⁣⠀

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Но учитывайте некоторые важные моменты приготовления и сочетания продуктов, от которых зависит скорость усвоения углеводов.⁣⁣⠀

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Во-первых, от продолжительности температурной обработки. Немного недоваренный рис – это поставщик медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар.⁣⁣⠀

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Почему так происходит? Чем дольше мы варим рис, тем сильнее он разваривается, тем более длинных углеводородных цепочек распадается на короткие цепи. В результате в каше остаются быстрые углеводы, которые за короткое время расщепляются до глюкозы. Уровень сахара в крови резко поднимается, потом быстро опускается, и мы снова чувствуем голод.⁣⁣⠀

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Во-вторых, значительную роль в скорости усвоения играет сочетание с другими продуктами. Клетчатка, пектин, белки замедляют всасывание углеводов.⁣⁣⠀

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Итак, как же нужно кушать рис, чтобы, при этом, еще и худеть?⁣⁣⠀

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Первое правило – варите рис до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он остался рассыпчатым и сохранил при этом вкус.⁣⁣⠀

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Второе правило – кушайте рис с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Конечно же, большое количество овощей также будет плюсом.⁣⁣⠀

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Для справки:⁣⁣⠀

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Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц.⁣⁣⠀

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Полезнее нешлифованный басмати, гликемический индекс которого средний – равна 50 ед.⁣⁣⠀

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Калорийность сто граммов отварного риса составляет 120 – 140 ккал.⁣⁣⠀