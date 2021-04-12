Як потрібно їсти рис, щоб при цьому ще й худнути? ⠀
Мене часто запитують, чи можна їсти рис при схудненні ⠀
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Моя відповідь: "Можна!" ⠀ Але прошу врахувати деякі нюанси. ⠀
⠀Далі текст мовою оригіналу
Мы должны знать, что от скорости, с которой усваиваются из продукта углеводы зависит его гликемический индекс. Чем быстрее продукт расщепляется до глюкозы, тем выше гликемический индекс⠀
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Медленные углеводы в продуктах с низким ГИ дают ощущение сытости на более длительный срок и не провоцируют нас на переедание резким скачком уровня сахара в крови.⠀
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Но учитывайте некоторые важные моменты приготовления и сочетания продуктов, от которых зависит скорость усвоения углеводов.⠀
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Во-первых, от продолжительности температурной обработки. Немного недоваренный рис – это поставщик медленных углеводов, а сильно разваренный усваивается почти так же быстро, как сахар.⠀
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Почему так происходит? Чем дольше мы варим рис, тем сильнее он разваривается, тем более длинных углеводородных цепочек распадается на короткие цепи. В результате в каше остаются быстрые углеводы, которые за короткое время расщепляются до глюкозы. Уровень сахара в крови резко поднимается, потом быстро опускается, и мы снова чувствуем голод.⠀
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Во-вторых, значительную роль в скорости усвоения играет сочетание с другими продуктами. Клетчатка, пектин, белки замедляют всасывание углеводов.⠀
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Итак, как же нужно кушать рис, чтобы, при этом, еще и худеть?⠀
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Первое правило – варите рис до состояния al dente (твердый, но не сильно), чтобы он остался рассыпчатым и сохранил при этом вкус.⠀
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Второе правило – кушайте рис с мясом, рыбой и другими продуктами, богатыми белком. Конечно же, большое количество овощей также будет плюсом.⠀
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Для справки:⠀
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Обычный белый рис калорийный и имеет более высокий гликемический индекс – 70 единиц.⠀
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Полезнее нешлифованный басмати, гликемический индекс которого средний – равна 50 ед.⠀
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Калорийность сто граммов отварного риса составляет 120 – 140 ккал.⠀