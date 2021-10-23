Как не набрать лишний вес во время локдауна. Отвечает звездный диетолог Самойленко

Во время локдауна практически все переходят на удаленную работу. А дома очень легко "наесть" себе лишние килограммы, от которых потом будет не так-то просто избавиться.

Чтобы этого избежать, следует придерживаться некоторых несложных правил, рассказывает OBOZREVATEL звездный диетолог Наталия Самойленко.

По словам эксперта, нужно заменить калорийные перекусы чаем или стаканом воды, а чтобы не хотелось есть – соблюдать режим питания.

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"Нужно нормально питаться, чтобы не было желания перекусывать. Делать полноценный завтрак, полноценный обед и ужин. И если в перерыве между едой очень хочется есть, то можно выпить чаю или воды без снеков", – объясняет Самойленко.

Диетолог отмечает, что во время локдауна не набрать лишний вес помогут домашние тренировки, а не изменения в питании. Ведь известно, что физические нагрузки ускоряют обмен веществ, бодрят и поддерживают тело в тонусе.

"Нужно перенести график режима питания и на домашнюю работу. Обязательно нужно делать паузы, вставать и разминаться. Только не к холодильнику, а постоять в планочке, сделать упражнения или какую-то домашнюю работу для того, чтобы "проветрить" мозги и сменить вид деятельности", – рассказывает Наталия.

Также, по словам специалиста по правильному питанию, оставляя тот же набор продуктов и обычный режим их принятия даже в домашних условиях можно сохранить фигуру.

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