Как часто нужно взвешиваться, чтобы эффективно контролировать свое физическое здоровье?⁣⁣⠀

Один раз в день? Несколько? Или раз в неделю?⁣⁣⠀

Например, в процессе нормализации веса, я рекомендую взвешиваться каждое утро натощак, а также раз в неделю делать замеры объемов.⁣⁣⠀

Такая частота необходима в первую очередь для оценки результатов в длительной перспективе и дает возможность вносить корректировки в рацион питания и физическую активность.⁣⁣⠀

⁣⁣⠀

То есть, если утром на весах вы видите, то необходимо разбираться во вчерашнем дне: проанализировать ужин, обратить внимание на день цикла и т.д. Таким образом можно вычислить причины и тенденции торможения процесса похудения.⁣⁣⠀

Еженедельное взвешивание больше подходит для этапа поддержания желаемого веса. Это позволяет осознанно и ответственно контролировать свой вес без излишних ежедневных переживаний, вызванных возможными колебаниями веса.⁣⁣⠀

Выберите один день в неделю. Взвешивайтесь утром натощак, сразу после пробуждения и похода в туалет.⁣⁣⠀

Важно знать, что колебания в весе⠀- это нормально и естественно. Ведь это динамический процесс⁣⁣⠀

Повышение или уменьшение массы тела зависит, кроме объема съеденной пищи, от ряда факторов и их необходимо учитывать:⁣⁣⠀

Количества воды. Как бы это странно не звучало, но чем меньше вы пьете, тем больше воды удерживается в организме. Это означает, что в те дни, когда ваш организм страдает от дефицита воды, ваш вес увеличивается. Поэтому следите за суточной нормой воды.⁣⁣⠀

Количества соли (натрия) в вашем рационе. Суточная потребность организма в натрии: 1-3 г. Одна чайная ложка соли содержит 2 г натрия. Эту норму очень легко превысить. Съели больше соли - больше воды задержалось в организме, весы показали +. Поэтому помним и о скрытой соли в продуктах.⁣⁣⠀

Фаза месячного цикла. Во второй фазе цикла, в связи с повышением уровня прогестерона, происходит удержание жидкости. Поэтому увеличение веса в этот период - это физиологическая норма.⁣⁣⠀

Как видите суточные колебания веса напрямую связаны с обменом воды в нашем организме. Поэтому важно помнить, что за одну ночь 2 кг жира образоваться не может).⠀

Как часто взвешиваетесь вы?⁣⁣⠀

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.