Фигура будет, как у Тора. Крис Хемсворт показал эффективные упражнения, которые можно делать дома

Австралийский актер Крис Хемсворт, известный миру по роли Тора в киновселенной Marvel, показал своим поклонникам, как занимается спортом. Артист перечислил перечень упражнений, которые эффективны для наращивания мышечной массы.

Хемсворт выложил в Instagram десятиминутное видео (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы). В кадре он предстал вместе со своим тренером Люком Зоччи, с которым занимается чуть ли не каждый день.

Видео дня

Парни по 40 секунд выполняли различные упражнения с 20-секундным перерывом и комментировали свои движения. В подписи к видео актер выложил инструкцию по спортивной тренировке.

"Это быстрая 10-минутная тренировка без оборудования, которую стоит попробовать. Во втором раунде становится сложнее. Так что приготовьтесь", – написал Хемсворт.

Тренировка от "Тора"

Альпинисты Приседания Разворот плечей в планке Обратные выпады Приседания на "велосипеде".

Все упражнения Хемсворт рекомендует делать два раза. В целом на это идет 10 минут, о чем и свидетельствует видео.

Звезда Marvel подчеркнул, что перед каждой тренировкой важно делать разминку. Она позволит избежать травматизма и добиться желаемых результатов.

"Возьмите на вооружение эту крутую тренировку. Во-первых, ее исполнение не требует от тебя много времени. Во-вторых, она даст возможность работать над собственным телом. В-третьих, вы будете ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего", – заключил актер.

Коротко о звезде:

Крис Хемсворт – актер, наиболее известный по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel. Женат на американской актрисе Эльзе Патаки. Пара воспитывает троих детей – четырехлетнюю дочь Индию Роуз Хемсворт и двухлетних сыновей-двойняшек Тристана и Сашу.

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