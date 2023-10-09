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Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Карина Вишнякова
Диета и фитнес
4 минуты
135
Что за диета 'Хара Хачи Бу', или В чем заключается секрет долголетия японцев

"Хара Хачи Бу" – древняя японская поговорка, которая означает что-то вроде "ешь, пока желудок не заполнится на 80%". Эта фраза, передававшаяся из поколения в поколение, содержит очень важный принцип долголетия. Она олицетворяет собой традиционную японскую систему приема пищи, основанную на сознательном потреблении и ограничении количества калорий.

Как пишет издание La Repubblica, питание и физическая активность – это два фундаментальных столба здоровья, но самое важное, что на них можно влиять. Когда речь идет о питании, мы обычно ищем универсальные принципы, которые подойдут всем и каждому. Однако в последнее время стало понятно, что еда, а точнее питание – это сложная наука, которая должна адаптироваться к индивидуальным особенностям конкретного человека.

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Японцы придерживаются одного, на первый взгляд, простого правила: хочешь – ешь, не хочешь – не ешь. Однако следует вставать со стола с легким чувством голода. Все потому, что желудок – это эластичный орган, имеющий, скажем, мышечную память. Следовательно, если вы привыкнете потреблять меньшее количество пищи благодаря этому приему, равному примерно 20% недозаполненного желудка, то его объем будет постепенно становиться меньше.

20 минут спустя

Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Именно 20 минут нужно, чтобы сигнал желудка о насыщении пищей дошел до человеческого мозга. Поэтому, как только вы почувствовали, что "наели" свои 80%, следует немного подождать. Чтобы прислушаться к себе стало легче, попробуйте есть медленнее.

Ограничение калорий

Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Существует универсальный принцип, известный тысячелетиями и подтвержденный научной литературой: употребляйте поменьше калорий, чем нужно. Наш организм нуждается в энергии для функционирования, и эта энергия поступает с пищей, которую мы едим.

Японцам это хорошо удается благодаря рациону здоровых продуктов. Среднестатистический житель Японии имеет на своей тарелке овощи, рис и морепродукты. Калорийность рациона представителей этой культуры не превышает 1800–1900 килокалорий.

Правило половины порции

Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Попытайтесь заполнять вашу тарелку меньшим количеством пищи, чем обычно. Возможно, все это время было достаточно половины порции, чтобы насытиться? Впрочем, помните, что цель – подобрать комфортное для организма количество пищи, а не уменьшить калорийность. Поэтому, если через достаточное время вы все еще чувствуете голод, то лучше увеличьте размер порции.

Пережевывание пищи

Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Метод "Хара Хачи Бу" также подразумевает питание небольшими порциями несколько раз в день и тщательное пережевывание пищи. Японцы не знают, что такое перекусывать на ходу, поэтому придерживаются здоровых традиций. Такой способ приема пищи, требующий тщательного пережевывания, способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса в организме, уменьшает нагрузку на сердце. К тому же, активная работа челюстями помогает насытиться меньшим количеством пищи.

Слышать свои потребности

Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Чувство голода не всегда может являться сигналом организма о необходимости еды. Оно может возникать вследствие эмоционального состояния или пищевых привычек. Обычно физическое чувство голода возникает через несколько часов с момента последнего приема пищи, а затем постепенно усиливается. Эмоциональный голод возникает внезапно и сопровождается желанием полакомиться чем-нибудь конкретным, например, чипсами или любимым десертом.

Японцам умеренность в пище позволяет слышать свои потребности и организм, а также чувствовать, в чем именно он нуждается сейчас. Они умеют распознавать настоящий голод, не путая его с аппетитом.

Вдох-выдох

Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев

Спокойно и сознательно употреблять пищу бывает крайне тяжело, особенно когда пришлось столкнуться с компульсивным перееданием или длительным физическим голодом. Глубокий вдох между каждым укусом поможет оценить уровень сытости.

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Что за диета "Хара Хачи Бу", или В чем заключается секрет долголетия японцев