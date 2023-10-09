Что за диета 'Хара Хачи Бу', или В чем заключается секрет долголетия японцев

"Хара Хачи Бу" – древняя японская поговорка, которая означает что-то вроде "ешь, пока желудок не заполнится на 80%". Эта фраза, передававшаяся из поколения в поколение, содержит очень важный принцип долголетия. Она олицетворяет собой традиционную японскую систему приема пищи, основанную на сознательном потреблении и ограничении количества калорий.

Как пишет издание La Repubblica, питание и физическая активность – это два фундаментальных столба здоровья, но самое важное, что на них можно влиять. Когда речь идет о питании, мы обычно ищем универсальные принципы, которые подойдут всем и каждому. Однако в последнее время стало понятно, что еда, а точнее питание – это сложная наука, которая должна адаптироваться к индивидуальным особенностям конкретного человека.

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Японцы придерживаются одного, на первый взгляд, простого правила: хочешь – ешь, не хочешь – не ешь. Однако следует вставать со стола с легким чувством голода. Все потому, что желудок – это эластичный орган, имеющий, скажем, мышечную память. Следовательно, если вы привыкнете потреблять меньшее количество пищи благодаря этому приему, равному примерно 20% недозаполненного желудка, то его объем будет постепенно становиться меньше.

20 минут спустя

Именно 20 минут нужно, чтобы сигнал желудка о насыщении пищей дошел до человеческого мозга. Поэтому, как только вы почувствовали, что "наели" свои 80%, следует немного подождать. Чтобы прислушаться к себе стало легче, попробуйте есть медленнее.

Ограничение калорий

Существует универсальный принцип, известный тысячелетиями и подтвержденный научной литературой: употребляйте поменьше калорий, чем нужно. Наш организм нуждается в энергии для функционирования, и эта энергия поступает с пищей, которую мы едим.

Японцам это хорошо удается благодаря рациону здоровых продуктов. Среднестатистический житель Японии имеет на своей тарелке овощи, рис и морепродукты. Калорийность рациона представителей этой культуры не превышает 1800–1900 килокалорий.

Правило половины порции

Попытайтесь заполнять вашу тарелку меньшим количеством пищи, чем обычно. Возможно, все это время было достаточно половины порции, чтобы насытиться? Впрочем, помните, что цель – подобрать комфортное для организма количество пищи, а не уменьшить калорийность. Поэтому, если через достаточное время вы все еще чувствуете голод, то лучше увеличьте размер порции.

Пережевывание пищи

Метод "Хара Хачи Бу" также подразумевает питание небольшими порциями несколько раз в день и тщательное пережевывание пищи. Японцы не знают, что такое перекусывать на ходу, поэтому придерживаются здоровых традиций. Такой способ приема пищи, требующий тщательного пережевывания, способствует восстановлению кислотно-щелочного баланса в организме, уменьшает нагрузку на сердце. К тому же, активная работа челюстями помогает насытиться меньшим количеством пищи.

Слышать свои потребности

Чувство голода не всегда может являться сигналом организма о необходимости еды. Оно может возникать вследствие эмоционального состояния или пищевых привычек. Обычно физическое чувство голода возникает через несколько часов с момента последнего приема пищи, а затем постепенно усиливается. Эмоциональный голод возникает внезапно и сопровождается желанием полакомиться чем-нибудь конкретным, например, чипсами или любимым десертом.

Японцам умеренность в пище позволяет слышать свои потребности и организм, а также чувствовать, в чем именно он нуждается сейчас. Они умеют распознавать настоящий голод, не путая его с аппетитом.

Вдох-выдох

Спокойно и сознательно употреблять пищу бывает крайне тяжело, особенно когда пришлось столкнуться с компульсивным перееданием или длительным физическим голодом. Глубокий вдох между каждым укусом поможет оценить уровень сытости.

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