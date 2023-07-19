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От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Катерина Малай
Диета и фитнес
2 минуты
138
От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

В мире существует множество разнообразных диет, которые испытывают красавицы в гонке за стройным и здоровым телом. У звезд ограничения в рационе особенно жесткие, поскольку им часто нужно срочно худеть для ролей, концертов, показов или светских мероприятий.

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К тому же за знаменитостями все время следят фанаты и папарацци, которые подмечают даже малейшие изменения. Редакторы сайта Insider рассказали, как худели всемирно известные звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Кардашьян

Модель соблюдала строгую углеводную диету, чтобы похудеть на 7 килограммов за 3 недели к Met Gala. Знаменитость стремилась влезть в очень узкое платье легендарной Мэрилин Монро. На 21 день Кардашьян отказалась от углеводов вообще, употребляя только белковые продукты и овощи.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Хайди Монтаг

Телеведущая и певица села на диету, которая состояла из сырого мяса, ведь уверена, что так питательные вещества в пище сохраняются лучше. Ее не раз заставали за трапезой прямо на улице.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Виктория Бекхэм

Роскошная фигура Виктории Бекхэм – результат одной и той же диеты, которой звезда придерживается уже больше 20 лет. Жена Дэвида Бекхэма питается только овощами и рыбой.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Ребел Уилсон

Австралийская актриса и стендап-комедиантка использовала метод Майра, чтобы похудеть на 35 килограммов за год. Она исключила сахар, молочные продукты и глютен, занялась спортом и пережевывала каждый кусок пищи 40 раз.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Бейонсе

В далеком 2006 году Бейонсе призналась, что истощала свой организм опасной 10-дневной диетой, которая предусматривала питание соками, "очищающими" ее тело.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Мерайа Кэри

Известная американская певица в одной из ТВ-передач поделилась, что ее сложнейшая диета состояла всего из одного блюда – норвежского лосося и каперсов. Но долго артистка так питаться не рекомендует.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Брук Шилдс

Американская супермодель и актриса прославила на весь мир грейпфрутовую диету. Она состоит из яиц утром, грейпфрутов в течение дня и куска мяса вечером.

От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

Ранее OBOZREVATEL писал о 5 диетах, которые могут быть вредными. Подробнее о популярных, но опасных методах похудения – читайте здесь.

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