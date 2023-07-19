От сырого мяса до очищающих соков: семь самых необычных диет, которые соблюдали знаменитости

В мире существует множество разнообразных диет, которые испытывают красавицы в гонке за стройным и здоровым телом. У звезд ограничения в рационе особенно жесткие, поскольку им часто нужно срочно худеть для ролей, концертов, показов или светских мероприятий.

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К тому же за знаменитостями все время следят фанаты и папарацци, которые подмечают даже малейшие изменения. Редакторы сайта Insider рассказали, как худели всемирно известные звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ким Кардашьян

Модель соблюдала строгую углеводную диету, чтобы похудеть на 7 килограммов за 3 недели к Met Gala. Знаменитость стремилась влезть в очень узкое платье легендарной Мэрилин Монро. На 21 день Кардашьян отказалась от углеводов вообще, употребляя только белковые продукты и овощи.

Хайди Монтаг

Телеведущая и певица села на диету, которая состояла из сырого мяса, ведь уверена, что так питательные вещества в пище сохраняются лучше. Ее не раз заставали за трапезой прямо на улице.

Виктория Бекхэм

Роскошная фигура Виктории Бекхэм – результат одной и той же диеты, которой звезда придерживается уже больше 20 лет. Жена Дэвида Бекхэма питается только овощами и рыбой.

Ребел Уилсон

Австралийская актриса и стендап-комедиантка использовала метод Майра, чтобы похудеть на 35 килограммов за год. Она исключила сахар, молочные продукты и глютен, занялась спортом и пережевывала каждый кусок пищи 40 раз.

Бейонсе

В далеком 2006 году Бейонсе призналась, что истощала свой организм опасной 10-дневной диетой, которая предусматривала питание соками, "очищающими" ее тело.

Мерайа Кэри

Известная американская певица в одной из ТВ-передач поделилась, что ее сложнейшая диета состояла всего из одного блюда – норвежского лосося и каперсов. Но долго артистка так питаться не рекомендует.

Брук Шилдс

Американская супермодель и актриса прославила на весь мир грейпфрутовую диету. Она состоит из яиц утром, грейпфрутов в течение дня и куска мяса вечером.

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